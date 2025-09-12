Accidente vehicular al poniente de Ciudad Obregón deja un motociclista hospitalizado

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este viernes 12 de septiembre tuvo lugar un accidente de tránsito en las calles 200 y Paseo del Álamo, al poniente de Ciudad Obregón, que dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales en tres vehículos. El percance ocurrió alrededor de las 18:30 horas, justo frente a la entrada del fraccionamiento Alameda del Cedro 2, donde chocaron una motocicleta y un camión repartidor.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor de la unidad ligera circulaba en dirección de poniente a oriente sobre la calle 200. Al llegar al cruce con Paseo del Álamo, el conductor del camión repartidor presuntamente realizó una maniobra para incorporarse a dicha vía, cortando la circulación del motociclista dedicado al reparto de comida. El impacto fue directo, provocando que el conductor de la moto saliera proyectado.

A consecuencia de la colisión inicial, la motocicleta se impactó a su vez contra una vagoneta que también transitaba por la zona, ocasionándole a esta última daños materiales de menor consideración. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para atender al motociclista, quien resultó con varias heridas. Tras una valoración inicial en el lugar, fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de Tránsito Municipal de Cajeme se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. A pesar de la movilización de los cuerpos de emergencia, no fue necesario cerrar la circulación de las vialidades, por lo que el flujo vehicular se mantuvo constante en la zona. Serán las autoridades, quienes determinarán con exactitud la causa del accidente, a través de las investigaciones correspondientes.

Esto sucede solo unos días después de que se registró otro accidente vehicular al norte de Ciudad Obregón. El hecho dejó como saldo dos personas lesionadas y considerables daños materiales en las unidades involucradas. Se trata de un choque ocurrido poco antes de las 13:00 horas del pasado miércoles 10 de septiembre, en el concurrido crucero de las calles California y Juan Robinson Bours, muy cerca del Estadio Yaquis.

