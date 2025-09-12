AUDIO: "Los amo mucho, familia": El desgarrador mensaje de Kevin, sobreviviente de la explosión en La Concordia

Ciudad de México.- "Mamá, ayúdame, estoy todo quemado", es parte del desgarrador mensaje que envió Kevin Díaz Montes de Oca a su mamá y el resto de su familia al momento de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. Su audio se ha hecho viral y da testimonio del momento de desesperación que vivió el joven, que, pese a las quemaduras, logró sobrevivir.

"Mamá, ayúdame, estoy todo quemado. Hubo una explosión. Estamos acá en los puentes de Santa Martha... Los amo mucho, familia. Cuídense mucho, por favor", esas fueron las palabras del joven al momento de la explosión. Tras el accidente fue trasladado a un hospital, donde está recuperándose. Su madre, Coral Montes de Oca, ha dado a conocer que el joven se encuentra estable. "Me enteré de lo sucedido porque Kevin nos mandó un mensaje donde nos decía su ubicación y dónde lo llevaban".

A la par, los familiares de Kevin han solicitado el apoyo de las autoridades para garantizar la atención médica, así como justicia ante los hechos. Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el accidente podría haberse derivado a causa de ir a exceso de velocidad. Kevin Díaz Montes de Oca, de 19 años, fue trasladado al Hospital Emiliano Zapata, en Iztapalapa, donde recibió los primeros auxilios; posteriormente fue llevado al Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos (Pemex). De acuerdo con el listado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Kevin sigue internado y en estado crítico.

@.boom.mx La llamada de Kevin montes a su mama ,una de las víctimas de la explosión en Iztapalapa. ? sonido original - BOOM

10 personas han fallecido por la explosión

También de acuerdo con la última información oficial, 10 personas han fallecido a causa de la explosión y 54 personas más permanecen hospitalizadas, mientras que 22 han sido dadas de alta. Cabe mencionar que más de 90 personas resultaron afectadas a causa de la explosión.

Personas que han fallecido:

Ana Daniel Barragán Ramírez Misael Rodríguez Cano Irving Uriel Reyes Carrillo Carlos Iván Salinas Contreras Oscar Rubén Uriel Eduardo Noe Morales García Juan Antonio Betancourt Hernández Jorge Flores Islas Juan Carlos Blas Sánchez José Armando Crescencio Antillon

Fuente: Tribuna del Yaqui