Cae en Paraguay presunto líder de 'La Barredora'; Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad de Tabasco con Adán Augusto

Ciudad de México.- El presunto líder del grupo criminal 'La Barredora', Hernán Bermúdez Requena, fue detenido, así lo informaron las autoridades. Bermúdez Requena fue secretario de seguridad de Tabasco con Adán Augusto López Hernández. El hecho fue informado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, mediante su cuenta de X, ante Twitter.

"Por instrucciones de la presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de Hernán 'N', alias 'Requena' o 'El Abuelo', presunto líder de la organización criminal conocida como 'La Barredora'".

La detención en Paraguay de Hernán “N” fue posible gracias al intercambio de inteligencia internacional y la aplicación de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, así lo informa un comunicado del… pic.twitter.com/vazH1GvlDA — Azucena Uresti (@azucenau) September 13, 2025

García Harfuch informó que en la operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia, así como el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. "Agradecemos la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay".

Desde febrero del presente año, Bermúdez Requena cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de:

Asociación delictuosa Extorsión Secuestro exprés en Tabasco

Además, hay que recordar que 'El Abuelo' contaba con una ficha roja emitida por la Interpol desde el 17 de julio.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

Hernán Bermúdez

Comenzó su carrera política con el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez en Tabasco como director de Seguridad Pública de 1992 a 1994. Ahí tuvo sus primeros acercamientos con el actual senador de Morena, Adán Augusto López, que entonces era subsecretario de Gobierno.

Durante 1995 a 1997 fue director del Centro de Readaptación Social durante el gobierno de Roberto Madrazo. En junio de 2006 fue detenido por presuntamente participar en el secuestro y asesinato de un empresario veracruzano llamado Ponciano Vázquez Lagunes; sin embargo, Adán Augusto, uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo nombró como su secretario de Seguridad en Tabasco en 2019.

Fuente: Tribuna del Yaqui