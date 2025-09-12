Culiacán: Encuentran cuerpo encobijado en plena vía pública en El Tamarindo

Culiacán, Sinaloa.- Este viernes 12 de septiembre de 2025, alrededor de las 07:00 horas, se localizó el cuerpo sin vida de una persona abandonado sobre la carretera México 15, en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, conocida como El Tamarindo, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información de medios locales, los restos estaban envueltos en una cobija y fueron arrojados a un costado de la rúa.

Los denunciantes fueron automovilistas que transitaban por la zona y, al notar la presencia del cadáver, se comunicaron rápidamente al número de emergencias 911. Con los datos de la localización, arribaron al sitio elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, para resguardar la zona. Asimismo, estuvieron presentes policías investigadores y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes coordinaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima, y en realidad no se reportan detenidos ni sospechosos. En caso de que surjan más datos, te informaremos a través de TRIBUNA, ya que los múltiples homicidios, privaciones de la libertad, robos y otros delitos de gravedad continúan ocurriendo en la zona norte de la República Mexicana.

La violencia sigue en Sinaloa

En cuanto al cuerpo, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera sea identificado en las próximas horas. En otro caso relacionado, el 26 de agosto se localizó el cadáver de una mujer en la colonia Centro de la misma sindicatura, en la calle Palos Verdes. La víctima fue asesinada a balazos y, hasta el momento, los responsables de este terrible crimen permanecen en total libertad.

#Seguridad | Habría sido atacado a machetazos y torturado: Encuentran cuerpo de joven al norte de Hermosillo uD83DuDEA8https://t.co/8mA3uD7k3y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 12, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui