Decomisan en Hermosillo 92 paquetes de droga ocultos en autobús; hay dos detenidos

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de una inspección de seguridad, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron el decomiso de diversas sustancias ilícitas que eran transportadas en un autobús de pasajeros. La acción tuvo lugar sobre el bulevar Enrique Mazón López, en la colonia San Luis, de Hermosillo. Durante la revisión de un vehículo, las autoridades federales identificaron alteraciones en la estructura interna de la carrocería.

Las imágenes del operativo revelan cómo los paquetes, envueltos en plástico negro, fueron extraídos de un compartimento oculto en el techo del vehículo, justo encima de los portaequipajes, donde el revestimiento había sido desprendido para crear el escondite. Al inspeccionar estos compartimentos, localizaron un total de 92 paquetes con distintas sustancias, aproximadamente 70 de ellos contenían un material granulado compatible con metanfetamina (crystal).

Mientras que 12 contenían hierba seca con las características de la marihuana y los 10 restantes contenían lo que se presume es fentanilo. El interior del autobús, de la línea Norte de Sinaloa, quedó como evidencia de la minuciosa búsqueda, mostrando maletas abiertas y pertenencias dispersas en los pasillos mientras los agentes realizaban su labor. Dos hombres que se encontraban en el vehículo fueron detenidos, quienes al parecer son los choferes.

Conforme al protocolo, tanto los detenidos como las sustancias y el autobús fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación y proceder con las diligencias legales correspondientes.

Apenas ayer jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que un juez federal impuso auto de vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Julio H. Este individuo fue arrestado al norte de Sonora por su presunta autoría en delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina, así como por portación de arma de fuego sin licencia.

Los hechos que originaron el proceso legal tuvieron lugar en el puesto de vigilancia militar Querobabi, situado en el municipio de Opodepe. En dicho punto, personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaban inspecciones, cuando el vehículo de este sujeto fue sometido a revisión con rayos X. Hallando 200 recipientes de plástico que contenían un total de 197 kilos 340 gramos de esta droga.

Fuente: Tribuna