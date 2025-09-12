Doble hallazgo en Hermosillo: Encuentran los cuerpos de dos hombres en fosa clandestina

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó sobre un hallazgo positivo durante la jornada de búsqueda realizada la mañana de este viernes 12 de septiembre. La localización tuvo lugar en una fosa clandestina ubicada en una zona de monte detrás del aeropuerto internacional de Hermosillo, al poniente de la capital sonorense. Según el reporte del colectivo, en el sitio fueron encontrados los restos de dos personas.

Se trata de dos hombres, cuya identidad permanece desconocida hasta el momento. Debido al estado de descomposición en que se encontraban los cuerpos, se estima que llevaban varias semanas sepultados en el lugar. Con el objetivo de facilitar su identificación por parte de sus familiares, las buscadoras compartieron a través de sus redes sociales detalles y fotografías de la vestimenta y los objetos personales encontrados en la fosa.

Uno de los cuerpos vestía un short de color negro con rayas verdes a los costados y calzaba sandalias negras con la leyenda "Sport". El segundo cuerpo portaba una playera de manga corta con la inscripción "Boss" en el pecho. Asimismo, en el lugar del hallazgo se recuperó una pulsera con la imagen de San Judas Tadeo y un anillo de color plata. Tras el descubrimiento, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron a la escena del crimen para procesar el área y recabar los indicios necesarios que contribuyan al esclarecimiento del hecho. Posteriormente, los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los análisis genéticos y antropológicos para determinar sus identidades y causa exacta de muerte.

La búsqueda contó con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la AMIC y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. En caso de contar con un familiar desaparecido se recomienda acudir a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en Hermosillo para solicitar mayor información.

