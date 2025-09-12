Ejecutan a un hombre al sur de Ciudad Obregón; presuntos sicarios lo atacaron a balazos

Ciudad Obregón, Sonora.- Una persona del sexo masculino fue asesinada la tarde de este viernes 12 de septiembre, después de que se registró un ataque armado en el sur de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron en la colonia Eusebio Kino, movilizando a diversas corporaciones de seguridad a la zona. Según los primeros reportes, el suceso tuvo lugar alrededor de las 16:30 horas sobre la calle Misión el Sáric, entre Misión el Bamochi y Misión el Cucurpe.

De acuerdo con la versión de testigos, la víctima fue interceptada frente a un domicilio por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra para rápidamente darse a la fuga. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras revisar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial, la persona fallecida fue identificada como Álvaro, conocido con el alias de 'Mudo', de aproximadamente 30 años de edad.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme se presentaron en el lugar para acordonar el área. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes, procesando la escena del crimen para el levantamiento de evidencias que ayuden a esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

Concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley para confirmar su identidad. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de alguna persona relacionada con este asesinato. De esta manera, el municipio de Cajeme suma un total de nueve homicidios dolosos durante los primeros 12 días del mes de septiembre.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la vía pública

Fuente: Tribuna