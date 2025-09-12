Explosión de pipa de gas en Iztapalapa: Sube a 10 el número de las víctimas mortales

Ciudad de México.- Las autoridades de la Ciudad de México han informado que el número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 10, mientras que de momento se mantienen 54 personas aún hospitalizadas, la mayoría en estado de gravedad. Además, informaron que 22 personas más ya fueron dadas de alta. "Tras el lamentable accidente en la alcaldía Iztapalapa, compartimos la lista de personas fallecidas, heridas y dadas de alta. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, veracidad y, sobre todo, con el respeto y acompañamiento a las personas afectadas y sus familias", informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Entre las víctimas mortales se encuentran: Ana Daniel Barragán Ramírez, Misael Rodríguez Cano, Irving Uriel Reyes Carrillo, Carlos Iván Salinas Contreras, Oscar Rubén Uriel, Eduardo Noe Morales García, Juan Antonio Betancourt Hernández, Jorge Flores Islas, Juan Carlos Blas Sánchez y José Armando Crescencio Antillon. Se ha dado a conocer que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sigue realizando visitas a los hospitales donde se encuentran internadas las víctimas; estuvo en el Hospital Rubén Leñero y el Hospital Magdalena de las Salinas.

Las autoridades han informado que son más de 90 personas las que resultaron afectadas por el accidente que fue provocado por la volcadura de una pipa con más de 49 mil litros de gas LP. También esta mañana, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ofreció una disculpa después de haber publicado que Alicia Matías Teodoro, de 49 años de edad, la señora que protegió a su nieta de dos años durante una explosión, había muerto. El hecho fue desmentido por la propia familia.

uD83DuDD34#ÚLTIMAHORA

Sube a 10 la cifra de personas fallecidas por explosión de pipa,de acuerdo con el @GobCDMX



54 personas continúan internadas en diferentes hospitales.



Mientras que 22 personas fueron dadas de alta. pic.twitter.com/ouZsFtdoZj — Tania Gómez (@soytaniagomez) September 12, 2025



Avanzan en investigaciones

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México avanzó en las investigaciones sobre la explosión de la pipa, asegurando que los dictámenes técnicos revelan que el tanque presentó una ruptura tras un choque con objeto sólido, lo que provocó la fuga y la ignición. Además, no se hallaron baches ni daños en el asfalto del lugar y se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.

