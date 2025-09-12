Hermosillo: Menor de 8 años caminaba solo y desorientado; policías lo auxiliaron

Hermosillo, Sonora.- Este pasado jueves 11 de septiembre de 2025, en la capital de Sonora se registraron varios incidentes que requirieron la atención de la policía local, incluyendo situaciones de emergencia, personas y niños desorientados, así como una mujer con problemas de salud que necesitó atención médica. En TRIBUNA te contamos lo que ocurrió en cada caso y cómo se resolvieron.

De acuerdo con información de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), uno de los hechos que más llamó la atención fue el de un menor de ocho años ubicado en la cerrada Villa Flamingo. Según los agentes Salcido Hernández y Payán Martínez, alrededor de las 19:30 horas, el niño no encontraba su casa, por lo que fue subido a la patrulla E-126 y posteriormente trasladado a su vivienda en la calle Villa del Mezquite de la colonia Villas del Real.

En otro caso, una mujer de 29 años con problemas de salud fue trasladada a bordo de la patrulla E-135 al Hospital General para recibir atención médica. Al parecer, el reporte se realizó a las 23:40 horas en las calles República de Belice, entre Pótam y Navojoa, del fraccionamiento Conquistadores, mientras los agentes Quintero Vargas y López López realizaban recorridos de vigilancia. Una joven pidió ayuda porque su hermana presentaba molestias en el tórax, espalda y estómago.

El hombre se encuentra en el hospital

En la zona de Country Club, un oficial identificado como Rivera Sierra detectó a un hombre completamente desnudo en la vía pública, quien también presentaba fuertes dolores en el abdomen. Se le proporcionó ropa y calzado y fue trasladado de inmediato al Hospital General. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen más detalles, pero cualquier actualización se informará en TRIBUNA.

Por último, en la comisaría Miguel Alemán, los oficiales Gil Navarro, Carrasco Heredia y González Gutiérrez auxiliaron a una pareja de 60 y 61 años que no recordaba la ubicación de su vivienda. Afortunadamente, estaban en buen estado de salud y, a las 19:50 horas, solo se les trasladó a las calles José Arias y Josefa Ortiz de Domínguez. Es importante mantener vigilancia sobre niños y adultos mayores para prevenir este tipo de situaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui