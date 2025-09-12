Interpol emite ficha roja contra Fernando Farías, contralmirante acusado de huachicoleo

Ciudad de México.- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este viernes una ficha roja para la localización y detención en 192 países del contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna. Esta persona es investigada por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, conocida como huachicol fiscal, en aduanas mexicanas, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes federales confirmaron que la solicitud de búsqueda internacional fue activada por la propia FGR, que acusa a Farías Laguna de encabezar, junto a su hermano, una organización criminal denominada en expedientes judiciales como "Los Primos". Dicha red se habría dedicado al tráfico de combustibles a través de buques que descargaban de manera ilegal en los puertos de Altamira y Tampico, en el Estado de Tamaulipas.

Este caso también involucra a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue detenido la semana pasada y actualmente se encuentra en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, enfrentando un proceso penal por los mismos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. A pesar de la ficha roja, la captura de Fernando Farías Laguna se encuentra temporalmente suspendida en territorio nacional.

El pasado mes de agosto, el contralmirante promovió un juicio de amparo para protegerse contra la orden de aprehensión girada en su contra el 19 de ese mismo mes. En su solicitud de amparo, Farías Laguna alegó haber sido detenido ilegalmente el 26 de agosto en la Ciudad de México por presuntos agentes, quienes, según su testimonio, lo agredieron física y verbalmente durante el arresto. Por dicho motivo se le otorgó una suspensión provisional de su arresto.

uD83DuDCF0 Interpol emite ficha roja contra contraalmirante Fernando Farías Laguna



La Interpol giró una ficha roja para localizar y detener al contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La orden de… pic.twitter.com/QgwUuQkhei — Azucena Uresti (@azucenau) September 13, 2025

La decisión la tomó el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. Sin embargo, esta medida está condicionada al cumplimiento de dos requisitos, como el pago de una garantía de 49 mil pesos y su comparecencia personal ante la autoridad judicial en un plazo no mayor a 3 días hábiles. El documento judicial advierte que, de no presentarse en el tiempo estipulado, la suspensión será revocada de inmediato, reactivándose la orden de captura en su contra.

Fuente: Tribuna