Le ordenaron correr y le dispararon por la espalda; cae 'El Bolas' por asesinato en Nogales

Nogales, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron a Mario Alberto 'N', alias 'El Bolas', de 25 años, originario de Tucson, Arizona, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en perjuicio de Gerardo Esteban 'N'. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la captura se realizó el pasado 10 de septiembre, en Nogales, Sonora.

Esto sucedió en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la puerta fronteriza Mariposa de la ciudad fronteriza. La acción fue posible gracias a labores de inteligencia e intercambio de información que permitieron su ubicación y aseguramiento. Posteriormente, en la audiencia inicial derivada de la orden de aprehensión ejecutada, un juez formuló imputación en su contra y se expusieron las evidencias por parte del Ministerio Público.

Asimismo, el juez le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. Según las investigaciones, el crimen sucedió el 25 de marzo de 2025, entre las 6:40 y 7:00 horas, cuando el acusado y dos participantes más trasladaron a la víctima a bordo de una camioneta de la marca Lexus en color blanco y modelo 2018, hasta las inmediaciones de las Capillas de San Judas, en la carretera federal México 15, tramo Nogales - Ímuris.

En ese lugar bajaron a Gerardo Esteban 'N', a quien le ordenaron correr y, al darle la espalda, lo agredieron con disparos de arma de fuego que le causaron la muerte; tras consumar el asesinato, los agresores huyeron en el mismo vehículo. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "refrenda su compromiso de investigar con firmeza los delitos de alto impacto, llevar ante los tribunales a los responsables y garantizar justicia para las víctimas".

Capturan en Nogales a “El Bolas” por homicidio; queda imputado en prisión preventiva



Boletín completo: https://t.co/upRsqnmDYz pic.twitter.com/HnurjIom9C — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 12, 2025

Apenas ayer jueves se informó que autoridades de Sonora localizaron y deportaron a un hombre identificado como Omar 'N', de 40 años de edad, originario de Indio, California, quien era buscado por autoridades estadounidenses por el delito de tráfico de fentanilo. En la acción participó personal de Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Marina (Semar) e Instituto Nacional de Migración (INM).

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora