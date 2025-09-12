Marcos y Ramón están acusados de agredir a dos policías en Sonora; ya están detenidos

Hermosillo, Sonora.- Dos personas fueron arrestadas y vinculadas a proceso, señaladas como presuntos responsables de delitos contra servidores públicos, además, uno de los imputados fue acusado por posesión de droga con fines de venta. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el primer caso ocurrió el 6 de septiembre de 2025, en el arco de entrada al poblado de Batacosa, municipio de Quiriego.

Durante un operativo realizado en el lugar por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), fue detenido Marcos 'N', de 25 años de edad, alrededor de las 12:50 horas. Al señalado se le encontraron 30 envoltorios confeccionados en plástico de color amarillo, que contenían una sustancia granulada de color blanco, identificada mediante dictamen químico como metanfetamina, con un peso neto de 2.961 gramos.

Durante su detención, el acusado realizó una agresión física contra el agente municipal José Carlos 'N', quien resultó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, pero sin poner en peligro su vida. El segundo caso tuvo lugar el 5 de septiembre pasado, aproximadamente a las 10:55 horas, en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Aconchi, de la colonia Centinela, en la ciudad de Guaymas.

De acuerdo con las investigaciones, Ramón 'N', de 40 años, lesionó en la frente al policía estatal Irving Arnulfo 'N' utilizando unas esposas, mientras este último atendía un reporte en dicho lugar. En ambos casos, los señalados fueron vinculados a proceso por delitos contra servidores públicos y les fue impuesta prisión preventiva justificada como medida cautelar, quedando ambos recluidos en Centros de Reinserción Social (Cereso).

Hay que mencionar que hace unos días se informó que un hombre llamado Juan Román 'N' recibió una sentencia de 5 años y 3 días de prisión, una vez declarado responsable del delito contra funcionarios públicos. La Fiscalía de Sonora detalló el pasado miércoles que los hechos ocurrieron el 13 de febrero de 2025, en la calle Ley 57, de la colonia Ronaldo Camacho, en Empalme, donde el sujeto atacó a puñaladas a un policía.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora