Narcomenudeo en Ciudad Obregón: Capturan a mujer y tres hombres en posesión de drogas

Ciudad Obregón, Sonora.- Arrestados y vinculados a proceso penal quedaron tres masculinos y una fémina por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, quedando todos ellos bajo prisión preventiva justificada. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en el primer caso, Jesús Efraín 'N', de 52 años de edad, fue detenido en posesión de 62 envoltorios de cocaína con un peso neto de 28.088 gramos.

Los hechos ocurrieron en la colonia Primero de Mayo, de Ciudad Obregón. Por otra parte, Fernando Alberto 'N', de 37 años, fue capturado en posesión de 12 envoltorios de metanfetamina con un peso neto de 0.669 gramos, fue capturado en la colonia Las Haciendas. Asimismo, Brayan Manuel 'N', de 24 años, fue asegurado en posesión de 52 envoltorios de metanfetamina con un peso neto de 12.824 gramos, en las calles Jesús Murrieta y Nicolás Bravo de la colonia Russo Vogel.

Finalmente, Yessenia Guadalupe 'N', de 35 años, fue detenida en posesión de cuatro envoltorios de metanfetamina con un peso neto de 1.542 gramos; los hechos ocurrieron en la colonia Las Arenas. Todos los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, se integraron las carpetas de investigación correspondientes y tras las audiencias respectivas, se determinó su situación legal al acreditar la naturaleza de los narcóticos mediante las periciales químicas pertinentes.

Vinculados a proceso cuatro presuntos narcomenudistas en Obregón



Boletín completo: https://t.co/wD8OVwMHKJ pic.twitter.com/GHZMBWE8Wr — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 12, 2025

Cabe recordar que el pasado sábado 6 de septiembre, la Fiscalía de Sonora confirmó la vinculación a proceso de tres personas que fueron arrestadas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La detención se efectuó por elementos de Seguridad Pública Municipal en diferentes puntos de Ciudad Obregón. Además, un juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los involucrados.

La dependencia estatal explicó que uno de los imputados, identificado como Adalberto 'N', de 44 años de edad, fue capturado por efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en la colonia México. Asimismo, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) concretó el arresto de Jorge Alejando 'N', de 29 años, en la Centro. En tanto Yamileth 'N', de 20 años, fue aprehendida por la PESP cerca de la Carretera Internacional 15.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora