No volverá a salir: Dan 125 años de cárcel a Armando por matar a dos mujeres en Edomex

Tenancingo, Estado de México.- Tras un proceso judicial, Armando Ramírez Tapia recibió una condenada de 125 años de prisión por su responsabilidad en el delito feminicidio, cometido contra dos mujeres. La sentencia fue dictada por un juez, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara un conjunto de pruebas que acreditaron de manera fehaciente su participación en los hechos.

Los acontecimientos por los cuales fue juzgado y sentenciado ocurrieron el 2 de febrero de 2018. De acuerdo con la carpeta de investigación, en esa fecha, el sujeto ingresó a un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, del municipio de Tenancingo. En el interior del inmueble se encontraba una joven de 19 años de edad, quien fue agredida físicamente por el ahora sentenciado, causando la muerte de la víctima por asfixia.

Durante el desarrollo de este crimen, una segunda víctima, una mujer de 37 años de edad, se percató de la situación y sorprendió al agresor en el lugar de los hechos. En respuesta, Armando Ramírez Tapia también la sometió y la privó de la vida. Una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del doble asesinato, el Ministerio Público dio inicio a las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso.

El trabajo de la Policía de Investigación (PDI) y de los peritos de la Fiscalía fue fundamental para recabar los elementos de prueba necesarios, los cuales permitieron identificar a Ramírez Tapia como el probable autor material del ilícito. Con base en la evidencia recopilada, la autoridad judicial emitió una orden de aprehensión en contra del sospechoso, la cual fue posteriormente ejecutada por agentes de la PDI.

Una vez detenido, fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde quedó a disposición de un Juez para enfrentar su proceso legal. Al término de las audiencias y tras la valoración de todas las pruebas aportadas por la Fiscalía, el juez determinó la culpabilidad de Armando Ramírez Tapia y dictó la sentencia condenatoria de 125 años de prisión.

#Sentenciado.

Un individuo identificado como Armando Ramírez Tapia fue sentenciado a 125 años de prisión luego de que la #Fiscalíadoméx aportó los datos de prueba necesarios para acreditar su participación en el delito de feminicidio en agravio de dos víctimas en el municipio de… pic.twitter.com/fv8KyA6rCy — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 13, 2025

Asimismo, se le impuso el pago de una multa de 632 mil pesos, así como el pago de 2 millones 480 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas indirectas. La condena también incluye 2,580 días de trabajo comunitario y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Fuente: Tribuna