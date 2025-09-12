Nogales: Lo detienen por infracción de tránsito y le hallan más de 300 dosis de droga

Nogales, Sonora.- Un control de tráfico rutinario terminó con la detención de un individuo por el presunto delito de posesión de narcóticos con motivo de venta. Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado jueves 11 de septiembre, cuando un hombre de 32 años de edad, identificado como José 'N', fue interceptado por circular en sentido contrario sobre el bulevar Bicentenario, en la colonia La Mesa, de la ciudad de Nogales.

Según el informe oficial, agentes de la Policía Municipal realizaban labores de vigilancia y prevención del delito en la zona alrededor de las 7:55 horas. Fue en ese momento que observaron una vagoneta Ford Escape, modelo 2008 y color guinda, transitando en dirección opuesta al flujo vehicular, lo que representa una falta al reglamento de tránsito y un riesgo para la seguridad vial. Por este motivo se le solicitó al conductor que detuviera la marcha.

No obstante, los oficiales notaron en el interior del vehículo había una mochila abierta. Dentro de esta, era visible una bolsa transparente que contenía múltiples envoltorios de plástico, y del vehículo emanaba un olor característico de la marihuana. Esta observación provocó que los agentes procedieran con una inspección. Durante la revisión, se encontraron 72 envoltorios de plástico azul que contenían hierba seca con las características de la marihuana.

Además, se localizaron 261 envoltorios de color café con una sustancia granulada, presumiblemente metanfetamina. Junto a las sustancias, se incautaron también seis pipas de vidrio. Por lo anterior, tanto José 'N' como los objetos y sustancias aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente. Será esta autoridad la encargada de efectuar la investigación pertinente para determinar la situación jurídica del detenido.

#Seguridad | Atrapan en Sonora a prófugo buscado en Estados Unidos; está acusado de narcotráfico uD83DuDC64uD83CuDDFAuD83CuDDF8https://t.co/0h4jmMb8Dm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 12, 2025

Por otro lado, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron a Mario Alberto 'N', alias 'El Bolas', de 25 años, originario de Tucson, Arizona, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en perjuicio de Gerardo Esteban 'N'. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la captura se realizó el pasado 10 de septiembre, en Nogales.

Fuente: Tribuna