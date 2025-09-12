Pareja asesinada en su hogar en Rosarito; casa queda convertida en escena del crimen

Playas de Rosarito, Baja California.- La noche de este pasado jueves 11 de septiembre, alrededor de las 22:00 horas, una pareja de aproximadamente 35 años fue asesinada a balazos al interior de su domicilio, ubicado en la intersección de las calles Artículo 27 y Guadalajara, en la colonia Constitución de Playas de Rosarito, Baja California. De acuerdo con medios locales, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan detenidos ni sospechosos.

Al parecer, las autoridades locales se percataron de la presencia de los cadáveres debido a que una mujer salió a la calle e interceptó a una patrulla que pasaba por la calle Guadalajara. De inmediato les informó a los uniformados que su hijo estaba gravemente herido y necesitaba ayuda. Una vez que llegaron a la vivienda, en la planta alta encontraron el cuerpo del hombre, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Sin embargo, la situación no terminó ahí, ya que también fue localizada una fémina con varias lesiones, quien igualmente perdió la vida. En la escena del crimen se encontraron varios casquillos percutidos, sin especificar el calibre. Las investigaciones apenas comienzan y, aunque se cuenta con algunos detalles sobre este doble homicidio, cualquier información adicional será informada a través de TRIBUNA.

No hay detenidos

En cuanto a los respondientes, estuvieron presentes paramédicos de la Cruz Roja, agentes municipales y elementos de la Guardia Nacional, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Es importante destacar que hasta el momento se desconocen por completo las identidades de las víctimas, así como el móvil de estos trágicos asesinatos.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna

