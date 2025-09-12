Segundo hecho violento del día: Asesinan de tres balazos a joven en Coloso Alto en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Sigue la violencia imparable en Hermosillo, capital de Sonora, y es que por segunda vez este viernes 12 de septiembre de 2025 tuvo lugar un hecho criminal que dejó como saldo a un joven sin vida. Este episodio tuvo lugar en la colonia Coloso Alto y se suma al cuerpo que fue encontrado más temprano, hoy mismo, en la colonia La Ladrillera. Ante esto, la ciudadanía hermosillense ha expresado su consternación ante el alza de violencia en los últimos días.

De acuerdo con información compartida de manera extraoficial, el hallazgo de esta nueva víctima ocurrió a eso de las 8:20 horas, en la parte superior del callejón C final, sobre una pila de agua perteneciente a Agua de Hermosillo. Se sabe que el cuerpo encontrado pertenece a un joven de 30 años que presentó por lo menos tres balazos en la cara y cabeza. Respecto a características particulares, se compartió que la víctima tendría al menos 30 años y que vestía camisa tipo polo de color rojo, pantalón de mezclilla azul, un cinto de tela negro y calzado deportivo color negro con blanco. También se dijo que era de tez morena clara y complexión delgada.

Los cuerpos de rescate acudieron a la zona

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo acudieron al sitio debido a que el lugar donde fue encontrado el cuerpo es un sitio complejo para maniobrar. Tras labores de rescate, el cuerpo de la víctima fue entregado a personas del Servicio Médico Forense (Semefo) y a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). El hallazgo fue posible gracias a una denuncia de vecinos que pasaban por el lugar. Además, en el lugar se encontraron por lo menos cuatro casquillos percutidos de arma corta de calibre 9 milímetros.

Violencia al alza en Hermosillo

En 36 horas se han registrado al menos cinco hechos violentos en la capital de Sonora. El pasado jueves 11 de septiembre se reportó una agresión en la colonia Coloso Bajo, donde hubo dos hombres lesionados que fueron llevados a un hospital de la zona, y hoy viernes 12 de septiembre por la mañana se encontró un cuerpo con evidentes signos de violencia en la colonia La Ladrillera por parte del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora.

#Seguridad | Habría sido atacado a machetazos y torturado: Encuentran cuerpo de joven al norte de Hermosillo uD83DuDEA8https://t.co/8mA3uD7k3y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui