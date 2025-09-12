Tragedia en Sonora: Mujer de Arizona pierde la vida tras someterse a cirugía estética

Nogales, Sonora.- Una mujer de 58 años, identificada como Maribel y con residencia en Phoenix, Arizona, perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético en una clínica privada en el municipio de Nogales, al norte de Sonora. El caso ha generado atención debido a que la paciente había sido dada de alta días antes, sin embargo, presentó complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes sobre el caso, Maribel acudió el pasado lunes 8 de septiembre a la clínica de cirugía plástica, reconstructiva y microcirugía ubicada en la colonia Prolongación Chulavista, donde fue atendida por el cirujano Sergio de la Rosa. Ahí se le practicó una liposucción y una abdominoplastia, cirugías que comenzaron alrededor de las 10:00 horas y concluyeron aproximadamente a las 14:00 horas.

Autoridades investigan muerte de mujer en Nogales, Sonora. Foto: Facebook

Tras el procedimiento, la paciente permaneció internada en el centro médico hasta el martes 9 de septiembre. Ese mismo día, alrededor de las 11:00 horas, fue dada de alta y trasladada al hotel City Express de Nogales, donde continuaría su recuperación bajo supervisión externa.

Durante dos días permaneció hospedada en el lugar. El jueves 11 de septiembre, al descender por su cuenta hacia la recepción del hotel, Maribel se desvaneció repentinamente y comenzó a convulsionar frente al personal del establecimiento. De inmediato fue colocada en una silla de ruedas mientras se solicitaba ayuda al Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad, arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes la trasladaron al Centro Médico de Nogales.

Según los primeros informes, al llegar al hospital ya no presentaba signos vitales, por lo que pese a los esfuerzos de atención quirúrgica, fue declarada sin vida. En el momento de los hechos, Maribel se encontraba acompañada por dos personas cercanas: una amiga identificada como Karen, originaria de Honduras y residente en Glendale, Arizona, así como su hermana Balbina, también con domicilio en Phoenix. Ambas declararon ante las autoridades y confirmaron la secuencia de los acontecimientos.

#Seguridad | Cae pareja que viajaba con más de 4 mil 700 envoltorios de drogas en el sur de Sonora uD83DuDC6BuD83CuDFFBuD83DuDC8Ahttps://t.co/x1J83ONNF5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 12, 2025

El caso quedó bajo revisión de las autoridades competentes, quienes determinarán las condiciones en que se realizó la intervención estética y si se cumplieron los protocolos médicos correspondientes. Asimismo, se espera que la clínica aporte la información necesaria para esclarecer las causas del fallecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui