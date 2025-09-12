VIDEO: Automovilista intenta atropellar a pareja durante altercado y huye en Yucatán

Mérida, Yucatán.- Un video difundido a través de redes sociales dejó en claro la tensión que puede surgir de un conflicto de tránsito. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Ciudad Caucel, al poniente de Mérida, Yucatán, donde una pareja bajó de su vehículo para confrontar al conductor de otro automóvil tras un presunto incidente vial ocurrido momentos antes. Sin embargo, el conductor reaccionó de manera agresiva al intentar atropellarlos.



En la grabación se observa cómo la pareja le pide al conductor de un sedán gris que se detenga para dialogar sobre una maniobra que, según ellos, les había afectado. Durante el intercambio verbal, el hombre se identificó como miembro de la "prensa federal", mientras que la mujer mencionó que sus hijos, quienes viajaban con ellos, estaban mojados, lo que sugiere que el altercado pudo haberse originado por un charco de agua.



La situación escaló cuando el conductor del vehículo gris, que portaba placas del estado de Campeche, ignoró la discusión, aceleró y se dirigió directamente hacia la pareja, obligándolos a retroceder para evitar el impacto. Tras la maniobra, el conductor se retiró del lugar. El suceso generó un intenso debate en Internet, pues mientras algunos usuarios condenaron la reacción del conductor, una gran parte de los comentarios criticó a la pareja.

Argumentaron que al bajarse del auto y comenzar una riña se expusieron al peligro, señalando que el procedimiento correcto habría sido reportar el incidente al número de emergencias 911 para que las autoridades competentes mediaran en el conflicto. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán no ha emitido un comunicado oficial al respecto. Por fortuna el hecho no pasó a mayores y quedó solo en un susto.

Intenta atropellar a pareja en ciudad caucel de merida pic.twitter.com/bsFJfsICxN — guadalupe yazmin (@rodriguezgalaz) September 11, 2025

Fuente: Tribuna