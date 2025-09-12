(VIDEO) Está VIVA: Desmienten muerte de 'abuelita' que protegió a bebé en explosión de Iztapalapa

Ciudad de México.- Todo México sigue atento a la evolución del estado de salud de las víctimas que dejó la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa el pasado miércoles. En las últimas horas, autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) informaron el lamentable fallecimiento de Alicia Matías, mujer que protegió a su nieta durante el siniestro. Sin embargo, la propia familia desmintió esta versión.

Desmienten muerte de Alicia, mujer que protegió a su nieta

Los seres queridos de la ahora llamada 'heroína mexicana' aseguraron que la mujer sigue con vida, aunque en estado crítico. De acuerdo con el reporte oficial de las 23:00 horas presentado por el Gobierno capitalino este jueves 11 de septiembre, la paciente que se viralizó en medios de comunicación por haber usado su cuerpo para proteger a su nieta, una bebé de dos años de edad, había perdido la vida a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Alicia, 'abuelita' que salvó a su nieta en la explosión de Iztapalapa, sigue viva, según su familia. Foto: Internet

No obstante, allegados a la afectada declararon durante la madrugada de este viernes 12 de septiembre que permanece bajo atención médica especializada y que, pese a la gravedad de las quemaduras, su estado es delicado pero estable en algunos órganos.

Los familiares indicaron que uno de los pulmones de la señora se encuentra seriamente afectado debido al humo que inhaló durante la explosión, y que su sangre y riñones requieren atención constante. Aseguraron que, por el momento, el hígado se mantiene estable, por lo que confían en que la evolución sea favorable en los próximos días, dependiendo de los reportes médicos. Piden a los mexicanos rezar por la evolución de la mujer.

La 'abuelita' de 49 años, quien trabaja como checadora en la zona donde ocurrió la tragedia, permanece en la unidad de Magdalena de las Salinas, en terapia intensiva. Su hija detalló que Alicia sufrió quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo, lo que mantiene a toda la familia a la espera de noticias sobre su recuperación.

Junto a ella también se encuentra hospitalizada su nieta, identificada como Zule, de apenas dos años. La menor está bajo sedación total debido a las lesiones que presenta en rostro, brazos y piernas. Los familiares señalaron que su estado es delicado y que continúa bajo estricta vigilancia médica.

#AlMomento uD83DuDEA8 Familiares de Doña Alicia piden un milagro uD83DuDE4F



La hermana de Doña Alicia, la abuelita que se convirtió en escudo humano para proteger a su nieta, informó desde las afueras del hospital Magdalena de las Salinas que su hermana sigue en estado grave.



La señora Sandra… pic.twitter.com/Ny3mVNm1Gj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Gobierno reconoce error

Durante la mañana de este viernes, la Secretaría de Salud de la CDMX aclaró y reconoció que "se cometió un error al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro" en la lista de muertos tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Apuntó que la mujer que rescató a su nieta se encuentra con vida, sin embargo, su estado de salud grave.

uD83DuDEA8Secretaría de Salud de la CDMX (@SSaludCdMx) aclara y reconoce que “se cometió un error al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro” en la lista de muertos tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.



??Se encuentra con vida, en estado de salud grave. pic.twitter.com/NS8IR9hUB8 — Azucena Uresti (@azucenau) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui