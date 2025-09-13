Alerta en Sonora: Reportan incendio de una pipa de gas en la carretera Caborca-Sonoyta

Caborca, Sonora.- La mañana de este sábado 13 de agosto de 2025, automovilistas que transitaban sobre la carretera Caborca-Sonoyta vivieron momentos de pánico y miedo cuando una pipa de gas de la empresa Silza-Tomza se comenzó a incendiar a la altura de San Emeterio, ubicado al norte del estado de Sonora. Cabe mencionar que no es la primera vez que un hecho de este tipo se registra en dicho tramo carretero.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que viajaban por la zona se percataron de que la unidad se prendió en llamas, por lo que solicitaron la intervención por parte de los servicios de emergencia. Testigos del suceso indicaron que las columnas de humo negro se podían percibir desde varios kilómetros de distancia. Hasta el momento no se tiene información acerca de civiles heridos, además, tampoco se tienen más datos con respecto al chofer que manejaba la pipa de gas.

Trascendió que personal de los cuerpos de auxilio, así como elementos policiales, se hicieron presentes en el sitio para atender la emergencia y salvaguardar la integridad de los conductores que viajaban por esta zona de la carretera Caborca-Sonoyta. Se espera que en las próximas horas, las autoridades competentes compartan un informe actualizado acerca de este percance.

Vuelca pipa de gas

En otro caso similar suscitado, una pipa que transportaba 45 mil litros de gas LP sufrió una volcadura sobre la carretera federal No.2, en el tramo Caborca-Sonoyta, en hechos documentados el mes de enero del presente año. En aquella ocasión, Protección Civil de Caborca informó que el percance tuvo lugar a la altura del kilómetro 148, en donde el conductor perdió el control de la unidad pesada a causa del mal estado del camino.

Se indicó también que el vehículo partió desde el estado de Baja California y tenía como termoeléctrica que se encuentra en el municipio de Pitiquito, Sonora. Según el testimonio del operador, quien resultó ileso de aquel incidente, no se registró propagación del hidrocarburo debido a que alcanzó a cerrar las válvulas de emergencia. La zona quedó acordonada por elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de desahogar el tráfico vehicular.

La volcadura de la pipa se registró en enero de 2025 sobre la carretera Caborca-Sonoyta.

Fuente: Tribuna del Yaqui