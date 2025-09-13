Arrestan a sujeto con arma de fuego y cartuchos tras agredir a su pareja en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Un hombre identificado como Manuel 'N', de 34 años de edad, fue detenido por elementos de la Comisaría de Guadalajara tras presuntamente agredir a su pareja sentimental, en hechos registrados en la colonia Lomas de Independencia de la capital de Jalisco. El hecho se atendió gracias a un reporte recibido en la línea de emergencia del 9-1-1, lo que desplegó un intenso operativo de seguridad en la mencionada demarcación.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Telediario Guadalajara, la víctima acusó al individuo de presentar un comportamiento violento, incluso señaló que este portaba un arma de fuego. Ante esta situación de riesgo para la fémina, los oficiales se presentaron en el cruce de las calles Sierra Madre y Monte Bello, en donde se efectuó el arresto del hombre en este sitio situado en la zona norte de la ciudad.

La detención se llevó a cabo después de que se encontrara al hombre armado con una pistola y municiones. El caso ha sido transferido a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determine la situación legal del sujeto", explicó el medio anteriormente citado.

Durante una inspección preventiva realizada al detenido, los agentes encontraron un arma de fuego calibre 9 milímetros y alrededor de 15 cartuchos útiles. Los indicios fueron decomisados como parte de la evidencia del caso, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades. La Comisaría de Guadalajara confirmó que Manuel 'N' fue presentado ante el Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir la situación legal del detenido.

Detuvimos a un hombre que presuntamente portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros y le aseguraron alrededor de 15 cartuchos útiles, en la Colonia Lomas de Independencia", informó la corporación en redes sociales.

El caso se suma a las cifras que reflejan un aumento en las denuncias por agresiones contra mujeres en la entidad. De acuerdo con estadísticas presentadas por las autoridades competentes, solo en julio se iniciaron ocho carpetas bajo el protocolo de feminicidio en el estado de Jalisco, lo que subraya la urgencia de reforzar medidas de protección a las víctimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui