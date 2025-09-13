Buscan a Rosa, joven de Sinaloa desaparecida en Zapopan antes de abordar un camión

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado viernes 12 de septiembre de 2025 se activó el Protocolo Alba por la desaparición de Rosa Angélica Ceballos Jiménez, de 29 años, originaria de Sinaloa, quien, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue vista por última vez el 9 de septiembre de 2025 en la central de autobuses de Zapopan, Jalisco. En TRIBUNA te compartimos todos los detalles.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que la mujer tenía la intención de abordar un camión con destino a Culiacán, pero desde entonces no se cuenta con ningún dato sobre su paradero. Actualmente, ya se inició su búsqueda; sin embargo, debido a que han transcurrido varios días, las autoridades se muestran preocupadas por su integridad, pues existe la posibilidad de que en estos momentos sea víctima de algún delito.

Respecto a las características físicas de Rosa Angélica, mide 1.65 metros, es de complexión robusta, tiene el cabello largo, rizado y teñido de rojo, ojos grandes de color café oscuro y tez morena clara. Entre sus señas particulares más destacadas se encuentra un tatuaje en la muñeca izquierda con la imagen de una cruz y una chuparrosa. Al momento de su desaparición vestía pants negros, blusa blanca y tenis del mismo color.

En caso de que alguien haya visto a una mujer con rasgos similares, se solicita comunicarse a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, donde se cuenta con los números 800-890-90-92 y (667) 715-55-88 para recibir cualquier información que ayude a localizarla. La violencia en Sinaloa continúa en aumento y cada vez se registran más privaciones de la libertad, robos y hasta múltiples asesinatos.

Finalmente, si se tiene conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

