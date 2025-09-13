Conductor es impactado por otro auto y se estrella contra una casa en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Una aparatosa colisión se registró durante la mañana de este sábado 13 de septiembre de 2025 en el sector norte de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Los primeros informes indican que el conductor de un vehículo sedán color guinda modelo terminó en la banqueta y se estampó contra la reja de una vivienda que se ubica sobre la calle Nuevo León, entre Hidalgo y Allende, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con el testimonio de algunos testigos oculares, el conductor del sedán, cuya identidad hasta el momento se desconoce, fue impactado por alcance por otro automóvil, lo que derivó en que la unidad se saliera de la calle y acabara sobre la banqueta. Por su parte, el otro automovilista involucrado se dio a la fuga del lugar y, aunque no se registraron heridos, el sedán presentó severos daños materiales.

Los dos vehículos transitaban de norte a sur por dicha vialidad que únicamente es de un sentido. Vecinos del sector notificaron a las autoridades sobre el incidente a través de las líneas de emergencia del 9-1-1, por lo que los cuerpos de auxilio y elementos policíacos se movilizaron hacia la ubicación. Agentes de Tránsito de la Policía Municipal de Cajeme arribaron al sitio para cumplir con las primeras indagatorias de este choque.

Los uniformados se encargaron de recabar la información necesaria con los residentes del lugar y así poder dar con el paradero del presunto responsable, quien deberá hacerse cargo de los daños provocados en caso de que la autoridad competente así lo determine. En diversas ocasiones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha exhortado a la población cajemense a extremar precauciones al estar frente al volante.

Accidente vehicular deja motociclista lesionado

En otro hecho similar registrado el viernes 12 de septiembre en Ciudad Obregón, un motociclista resultó lesionado en accidente de tránsito suscitado en las calles 200 y Paseo del Álamo, al poniente de la localidad. El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, justo frente a la entrada del fraccionamiento Alameda del Cedro 2, en donde la víctima se impactó con un camión repartidor. Se dijo que el conductor de la unidad ligera circulaba en dirección de poniente a oriente sobre la calle 200.

