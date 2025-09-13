Esposas e hijos de 'El Chapo' Guzmán: Este es el árbol genealógico del capo mexicano

Ciudad de México.- Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, líder histórico del Cártel de Sinaloa, no sólo construyó un enorme imperio criminal, sino que también creó un extenso árbol genealógico. Con cada uno de sus matrimonios, el conocido capo procreó hijos que posteriormente continuaron con su legado y algunos de ellos están siendo protagonistas de la guerra territorial que actualmente está azotando diferentes regiones del estado de Sinaloa.

La detención y posterior extradición de Guzmán Loera hacia Estados Unidos, provocó que su control directo se debilitara en el cártel, aunque la transferencia de poder fue organizada. Los Chapitos, grupo criminal que es liderado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias 'El Alfredillo', heredaron el poder de 'El Chapo' y ahora se disputa el control de la organización con la facción de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco'.

Alejandrina María Salazar Hernández

Fuentes especializadas indican que su matrimonio con Alejandrina María Salazar Hernández se convirtió en su primer vínculo formal, el cual se formó en el año 1977. Con ella procreó cuatro hijos: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Alejandrina Giselle Guzmán Salazar y César Guzmán Salazar. Actualmente, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo son los hijos que continúan con el legado criminal de su padre luego de heredar sus operaciones ilícitas.

Joaquín Guzmán Loera tuvo varias parejas, con tres de ellas procreó hijos que reconoció legalmente.

• Griselda López Pérez

• María Alejandrina Salazar Hernández

• Emma Coronel Aispuru

es el segundo hijo del Chapo con su primera pareja.

Griselda López Pérez

En la década de los 80's, Guzmán Loera contrajo matrimonio con Griselda López Pérez, relación de la que nacieron Édgar Guzmán López, Joaquín Guzmán López (también llamado Joaquín Jr.), Ovidio Guzmán López y Griselda Guadalupe Guzmán López. Édgar Guzmán fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en el estacionamiento de un centro comercial de Culiacán, Sinaloa, mientras que otros hijos como Joaquín y Ovidio también participaron activamente en la estructura delictiva.

Emma Coronel Aispuro

En 2007, se casó con la exreina de belleza, Emma Coronel Aispuro, cuando ella tenía 18 años, una de las relaciones más mediáticas del narcotraficante mexicana. Con ella tuvo gemelas: María Joaquina Guzmán Coronel y Emali Guadalupe Guzmán Coronel, quienes nacieron en el año 2011. Emma Coronel ha sido una figura pública vinculada al entorno mediático del caso de Guzmán Loera, incluso también ha sido procesada en Estados Unidos.

La Oficina del Sheriff de la Ciudad de Alexandria a revelado la fotografía de Emma Coronel Aispuro, que ha sido acusada de tráfico de drogas y de ayudar a su esposo El Chapo Guzmán a escapar de la prisión mexicana en el 2015.

Nietos de 'El Chapo' Guzmán

La vida de los nietos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán se mantiene bajo un profundo hermetismo, principalmente para protegerlos de la exposición mediática y de la violencia que rodea al narcotráfico en México. Los Chapitos (Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán) han mantenido a sus descendientes alejados de la exposición pública. Según especialistas en seguridad, no hay indicios de que la nueva generación tenga un papel dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

Uno de los que mayormente ha llamado la atención es su nieto Édgar Guzmán López Jr., hijo del fallecido Édgar Guzmán López, quien se mantiene sumamente activo en redes sociales. A pesar de su descendencia y su relación con uno de los criminales más peligrosos en la historia del país, no existe información oficial que confirme su participación en actividades criminales, por lo que hasta ahora su presencia se limita al plano mediático y social.

Fuente: Tribuna