Estaba en una bolsa: Hallan sin vida a policía estatal 'levantado' en San Ignacio, Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- Este sábado 13 de septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que Jesús Manuel 'N', un elemento de de la Policía Estatal Preventiva (PEP), fue encontrado sin vida tras haber sido privado de la libertad en el municipio de San Ignacio, al sur de Sinaloa. La mañana del viernes 12 de septiembre, el cuerpo del agente fallecido fue encontrado sobre el kilómetro 110 de la autopista Mazatlán-Culiacán, en las inmediaciones del municipio de Elota.

De acuerdo con informes policiales, elementos de la Guardia Nacional (GN) recibieron un reporte a través de las líneas de emergencia del 911 sobre la presencia de un cadáver en el punto referido, por lo que se movilizaron hacia el sector y confirmaron el hallazgo. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de cumplir con las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

SSPE lamenta muerte del policía estatal

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado compartió un comunicado en redes sociales y lamentó la pérdida de Jesús Manuel 'N', de 23 años de edad, quien se encontraba de vacaciones y estaba visitando a su familia en San Ignacio, hasta donde arribaron sujetos armados y se lo llevaron a la fuerza del lugar con rumbo desconocido.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se une a la pena que embarga a familiares, amigos y compañeros del policía. Extendemos nuestras más sinceras condolencias en estos momentos de dolor. Que encuentren consuelo en el legado de su valentía y servicio", se puede leer en el escrito difundido.

¿Qué fue lo que pasó?

Según el testimonio de la madre de la víctima, aproximadamente a las 23:00 horas del miércoles 10 de septiembre, un comando armado apareció en el lugar portando armas largas e irrumpió en la vivienda de los familiares de Jesús Manuel 'N' para llevárselo con lujo de violencia. Vecinos del sector indicaron que la irrupción de los delincuentes fue rápida y alertaron a las autoridades locales. Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y confirmaron la privación de la libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui