Gatilleros irrumpen en una tienda de abarrotes y ejecutan a balazos a Jesús en Navolato

Navolato, Sinaloa.- Durante este sábado 13 de septiembre de 2025, la violencia azotó fuertemente al municipio de Navolato, Sinaloa, principalmente por enfrentamientos armados registrados en distintos puntos de la región. Aunado a este hecho delictivo, la noche de hoy se suscitó un ataque armado al interior de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Ciudades Hermanas, en donde un hombre fue asesinado a balazos por gatilleros aún sin identificar.

Según información proporcionada por diferentes medios de Sinaloa, familiares del hoy occiso lo identificaron como Jesús 'N', de 35 años aproximadamente y con domicilio a unos metros del lugar en el que se registró el homicidio. Alrededor de las 17:30 horas, un reporte a la línea de emergencia alertó a las autoridades correspondientes y a los cuerpos de auxilio, quienes se movilizaron rápidamente hacia la ubicación para atender la situación

De acuerdo al reporte de los hechos, siendo aproximadamente las 17:30 horas, al servicio de emergencia 911 se reportó el ataque a balazos en contra del hombre al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Javier Mina, entre Revolución y Guadalupe Victoria, de la colonia Ciudades Hermanas", explicó el portal de Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDCA5 En Navolato fue asesinado en una tienda de abarrotes un hombre identificado como Jesús ‘N’ de 35 años de edad. Los hechos en la colonia Ciudades Hermanas la noche de este sábado 13 de septiembre | #Adiscusión pic.twitter.com/Gehh5NBISb — Adiscusión Diario (@adiscusion) September 14, 2025

Elementos de la Policía Municipal de Navolato y paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio, confirmando que la víctima se encontraba al interior de este domicilio que ha sido habilitado como tienda de abarrotes, la cual presentaba visibles impactos de bala en su estructura. Los socorristas constataron que el individuo ya no presentaba signos vitales, por lo que los uniformados procedieron a delimitar el área para preservar la escena del crimen.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de cumplir con las diligencias correspondientes. Peritos e investigadores de homicidios procesaron el área para que finalmente el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sea oficialmente reclamado por los familiares.

uD83DuDEA8 Jesús es asesinado a balazos en una tiendita de abarrotes en Navolato uD83CuDFEAhttps://t.co/RyFCM4KpHz



uD83DuDCCD Los hechos se registraron en la colonia Ciudades Hermanas. pic.twitter.com/vNy1w4qmTA — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 14, 2025

Fuente: Tribuna Sonora