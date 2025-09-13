Hermosillo: Policías en el poblado Miguel Alemán auxilian a pareja durante labor de parto

Hermosillo, Sonora.- Este pasado viernes 13 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:40 horas, una mujer de 21 años en estado de gestación fue auxiliada por agentes preventivos, pues mientras circulaban a bordo de la patrulla, García Mariscal y Meléndrez Moreno se encontraron con un hombre que les solicitó apoyo para su esposa, quien en esos momentos presentaba contracciones y estaba por dar a luz.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en las calles Villedos y Palmitas, en la colonia Nuevo Sonora, al suroriente de Hermosillo. Al parecer, los elementos realizaban recorridos de vigilancia cuando de repente el ciudadano los detuvo y les explicó la situación, por lo que de inmediato intervinieron y trasladaron a la pareja hasta el Centro de Salud de la comisaría Miguel Alemán.

Una vez que arribaron al lugar, la joven fue recibida en el área de urgencias por personal médico y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el estado de la madre, así como también del bebé. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización y, en caso de que surjan más detalles, los daremos a conocer a través de nuestro medio de comunicación.

La mujer y su esposo llegaron a salvo

No obstante, el jueves en la misma localidad, los agentes Gil Navarro, Carrasco Heredia y González Gutiérrez brindaron apoyo a dos adultos mayores desorientados. Se trata de un matrimonio de 60 y 61 años de edad. El verdadero problema fue que ninguno recordaba su domicilio y, por supuesto, los oficiales los llevaron hasta su casa, ubicada en las calles José Arias y Josefa Ortiz de Domínguez, alrededor de las 19:50 horas.

#ÚltimaHora | SSPC comunicó que aún no hay fecha para el traslado a México de Hernán Bermúdez, 'El Abuelo', presunto líder de La Barredora, detenido en Paraguay uD83DuDD34?? pic.twitter.com/m1cDmkuQCZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 13, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui