Iztapalapa: FGJ CDMX atribuye explosión a ruptura de tanque de pipa; ya suman 13 muertos

Ciudad de México.- Este pasado viernes 12 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se pronunció, a través de un boletín de prensa, sobre la terrible tragedia ocurrida el miércoles 10 de septiembre en la zona del Puente de la Concordia en Iztapalapa, la cual sigue causando conmoción entre la sociedad mexicana debido a las numerosas víctimas de este incidente.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a las 10:00 horas (tiempo local) se confirmó que la cifra de fallecidos aumentó a 13 personas, mientras que los hospitalizados permanecen en 40, y únicamente 30 pacientes han sido dados de alta. Cabe destacar que ayer se reportó un saldo de diez personas muertas y 74 lesionadas, pero los casos continúan incrementándose.

Respecto a la investigación centrada en la supuesta volcadura y explosión de la pipa de gas, se informó que el tanque presentó ruptura en un casquete tras chocar con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición. Además, personal pericial de la institución, especializado en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía, identificó residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.

Se reportan 13 fallecidos

De igual forma, una aclaración que generó controversia en redes sociales señala que no se encontró ningún bache en la zona, mientras que ciudadanos aseguran que sí existía uno, y que supuestamente fue tapado después del accidente. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía no ha emitido comentarios adicionales sobre este asunto; en caso de que ocurra te lo haremos saber en TRIBUNA.

#TribunaInforma | Cuarto Informe de Gobierno de Alfonso Durazo uD83DuDDE3?uD83DuDCC2



Comienzan a llegar los invitados al Auditorio Cívico del Estado de Sonora, donde en cuestión de minutos el gobernador rendirá cuentas a los sonorenses uD83DuDC4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/ebzfrcajUG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 13, 2025

"La Fiscalía aclara que, a partir de las inspecciones realizadas por los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación", indica un fragmento del comunicado. Las averiguaciones aún no concluyen y se espera que, más adelante, se publique una nueva actualización.

Fuente: Tribuna