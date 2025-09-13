Jóvenes invaden zona acordonada y son arrastrados por la corriente de un río en Sonora

Santa Ana, Sonora.- Durante las primeras horas de este sábado 13 de septiembre de 2025, personal de los servicios se movilizaron para rescatar a dos jóvenes que fueron arrastrados por la corriente de un río, en el municipio de Santa Ana, Sonora. Según informes de las autoridades, la alta creciente se debe a la tormenta que se registró al norte de Ímuris, lo que ha mantenido a los ríos y arroyos del sector a los límites de su capacidad.

De acuerdo con el informe presentado por autoridades locales, los individuos involucrados fueron identificados como Manuel 'N' y Junior 'N', de 23 y 18 años de edad, respectivamente. Trascendió que los jóvenes viajaba a bordo de un Toyota Corolla de color azul cuando, aproximadamente a la 01:20 horas, entraron a una zona acordonada con cinta de precaución, por lo que fueron arrastrados por la corriente a la altura de un andador y un conocido campo de fútbol.

Luego de una intensa movilización por parte de los cuerpos de auxilio y elementos de la Policía Municipal, los jóvenes fueron puestos a salvo gracias a la labor de los socorristas. Posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad municipal por hacer caso a las medidas de seguridad de la zona. Las instancias correspondientes exhortan a la población a mantenerse resguardados del aumento de la creciente del río y así evitar que se registren casos como este.

La zona estaba acordonada con cinta de precaución por alerta de creciente

Tragedia en Sonora

En un hecho reportado la mañana del domingo 8 de septiembre, un incendio en el municipio de San Luis Río Colorado, al norte de Sonora, dejó como saldo una víctima mortal. De acuerdo con los informes emitidos por las autoridades, alrededor de las 8:00 horas (tiempo local), se prendió en llamas un domicilio tipo traila ubicado en el callejón Coahuila, entre las calles 43 y 44, con una persona mayor en su interior.

La fallecida fue identificada extraoficialmente como Margarita 'N', de 75 años de edad. El fatal incidente provocó un intenso operativo efectuado por elementos de las diferentes corporaciones, así como por personal de los cuerpos de auxilio, quienes al llegar al lugar de los hechos se percataron de la presencia de una persona sin vida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se está encargando de las investigaciones correspondientes.

