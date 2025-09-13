Madres buscadoras y autoridades localizan restos humanos en un cerro al norte Sonora

Tubutama, Sonora.- Durante una jornada de búsqueda efectuada este sábado 13 de septiembre de 2025, el colectivo de Buscadoras de Altar confirmó el hallazgo de restos humanos en las inmediaciones de un cerro conocido como 'El Cóndor', ubicado en el municipio de Tubutama, Sonora. Las madres buscadoras reconocieron el apoyo por parte de las autoridades correspondientes que las acompañaron durante las labores en el lugar.

A través de su cuenta de Facebook, el colectivo indicó que se trató de la extremidad inferior de una persona que fue localizada en el sitio, la cual al momento de ser encontrada aún conservaba una bota de color obscuro de la marca Riverline Ergonomic. El calzado servirá como indicio durante las tareas de reconocimiento para poder dar con la identidad de la víctima mortal. Elementos del Ejército Mexicano también participaron en las labores de búsqueda.

En las fotos difundidas se pueden apreciar prendas de ropa que fueron recabadas en medio de los trabajos en la zona. En el lugar se encontró un pantalón de mezclilla, una playera con el estampado del logo de los Dodgers de Los Ángeles y un pantalón de color negro de la marca Scott James. Asimismo se extendió la invitación para acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en caso de tener un ser querido en calidad de desaparecido.

El día de hoy se encontraron restos óseos en Tubutama. Favor de pasar a la Fiscalía a checar, si tienes familia desaparecida. También damos las gracias a las autoridades y Comisión de Búsqueda por acompañarnos y cuidar de nosotras. Y dar las gracias por sus donaciones a las compañeras de Guaymas y Trincheras", se puede leer en la publicación realizada por el Colectivo de Buscadoras de Altar.

Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora supervisó las labores de búsqueda. Finalmente se indicó que los trabajos continuarán en la zona para poder encontrar a otras víctimas. Este caso se une a otro hallazgo concretado el viernes 12 de septiembre en la capital de Sinaloa, en donde el colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó dos cuerpos en estado de descomposición en una fosa clandestina cerca del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui