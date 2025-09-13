Mató a su víctima con un objeto punzocortante en Edomex y pasará 43 años de prisión

San José del Rincón, Estado de México.- Este sábado 13 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que, a través de un juez de control, se logró la sentencia condenatoria de 43 años de prisión, 9 meses de prisión, para Daniel López Sánchez por el delito de homicidio en agravio de una persona, en hechos registrados el 2 de noviembre de 2024 en el municipio de San José del Rincón.

De acuerdo con el boletín informativo difundido en redes sociales, la dependencia estatal explicó que el sentenciado irrumpió en el Barrio las Escobas, ubicado en la localidad de San Jerónimo de los Dolores, en donde otro cómplice le proporcionó un objeto punzocortante y le dio la a instrucción de atacar a su víctima. Derivado de la gravedad de las heridas, la persona afectada, cuya identidad hasta el momento se desconoce, terminó por perder la vida.

Una vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento del caso, las autoridades se encargaron de cumplir con la investigación correspondiente hasta que identificaron a Daniel López Sánchez y efectuaron el respectivo arresto. Posteriormente, el individuo fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, quedando así a disposición del órgano jurisdiccional para determinar su situación legal.

Después de conocer y valorar las pruebas presentadas, la autoridad judicial declaró culpable al hombre por el delito de homicidio calificado y lo sentenció a 43 años, 9 meses de prisión, además de la amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos. También determinó una multa económica por la cantidad de 134 mil, 301 pesos, y el pago de 237 mil 768 pesos, por concepto de reparación de daño moral.

Sentenciado.

La Fiscalía Edoméx obtuvo de un Juez una sentencia condenatoria de más de 43 años de prisión para Daniel López Sánchez por el delito de homicidio en agravio de una persona en el municipio de San José del Rincón.

Armando pasará 125 años en la cárcel

En otro caso atendido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Armando Ramírez Tapia recibió una condena de 125 años de prisión por su responsabilidad por el delito de feminicidio, cometido contra dos mujeres. Los hechos ocurrieron el 2 de febrero de 2018, cuando el sentenciado ingresó a un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Tenancingo, en donde agredió a una joven de 19 años, quien murió por asfixia. En el lugar también estaba la segunda víctima, de 37 años, que fue sometida por el atacante tras ser descubierto.

Sentenciado.

Un individuo identificado como Armando Ramírez Tapia fue sentenciado a 125 años de prisión luego de que la Fiscalía Edoméx aportó los datos de prueba necesarios para acreditar su participación en el delito de feminicidio en agravio de dos víctimas en el municipio de Tenancingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui