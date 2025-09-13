Melissa Elizabeth, niña de 11 años desaparecida en Hermosillo, fue encontrada sana y salva

Hermosillo, Sonora.- Este pasado 12 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) confirmó que, afortunadamente, apareció Melissa Elizabeth Romero Ramírez, de 11 años de edad. Como te informamos en TRIBUNA, se había emitido una Alerta Amber el jueves 11 de septiembre, pues la menor fue vista por última ocasión el martes 2 de septiembre en la ciudad de Hermosillo.

En redes sociales comenzó a circular la ficha de búsqueda de Melissa Elizabeth, en la que se detalla que nació el 13 de abril de 2014. Además, se especifica que mide 1.50 metros, pesa 50 kilos y tiene complexión robusta. Entre sus características físicas más específicas destacan el cabello castaño oscuro, rostro alargado y ojos grandes, redondos y de color café oscuro. Como datos adicionales, se menciona que posee nariz afilada y labios gruesos.

No obstante, ayer alrededor de las 21:00 horas, la Fiscalía estatal corroboró que la pequeña ya había sido localizada sana y salva. Aprovecharon la ocasión para agradecer a todas las personas que estuvieron al pendiente de la situación y compartieron los datos de la niña. Asimismo, Romero Ramírez fue ubicada en la colonia Los Olivos, donde comentó a los agentes que había salido de su hogar debido a problemas con su hermano.

Sana y salva

"Derivado de las investigaciones, al encontrarse en recorridos para la búsqueda y localización de la menor en la colonia Los Olivos, elementos de la AMIC tuvieron a la vista a la menor, quien se encontraba caminando. Al abordarla, refirió que salió de su domicilio por problemas con su hermano y que, durante el tiempo que estuvo ausente, se quedó con una amiga. Aseguró que estaba en perfectas condiciones de salud y que no fue víctima de algún delito", señala un fragmento del comunicado.

?Agradecemos a todos su valiosa colaboración por difundir y contribuir en la localización de la adolescente MELISSA ELIZABETH ROMERO RAMÍREZ , de 11 años de edad?uD83DuDE4CuD83CuDFFB



?SE DESACTIVA ALERTA AMBER SONORA, SE LOCALIZÓ SANA y SALVA pic.twitter.com/kjPhVrSP7Q — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 13, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui