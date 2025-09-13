Muere policía estatal tras balacera en un taller de motocicletas al nororiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del viernes 12 de septiembre de 2025 se reportó ataque armado en una refaccionaria y taller de motocicletas, que se ubica en la colonia Agrarista Mexicana, al nororiente de Culiacán, dejando un saldo preliminar de cuatro personas lesionadas, entre ellas a un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP). Durante las primeras horas de este sábado 13 de septiembre, los especialistas del Hospital General de Culiacán (HGC) confirmaron que el agente perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con información del portal de noticias Línea Directa, el uniformado caído fue identificado como Luis Fernando 'N', de 33 años de edad, quien se encontraba en el establecimiento para arreglar una motocicleta cuando fue sorprendido por el atentado. Personal del nosocomio se comunicó a las líneas de emergencia del 9-1-1 y notificó a las autoridades sobre el deceso del policía estatal, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se presentó en el lugar.

Luego de cumplir con las diligencias correspondientes, la dependencia estatal ordenó el traslado del cadáver hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde permanecerá resguardado y luego será entregado a sus familiares. Además del oficial fallecido, las otras víctimas fueron reconocidas como Dionicia 'N', de 54 años; Francisco Reynaldo 'N', de 65; y Javier 'N', de 18.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:45 horas en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez entre calle del Río y Libre, cuando, de acuerdo con la información recabada, al sitio se trasladaron civiles armados y comenzaron a disparar hacia el inmueble", explicó el medio anteriormente citado.

Muere otra de las víctimas

Horas más tarde del ataque, autoridades informaron sobre la muerte de Francisco Reynaldo 'N', de 64 años de edad. El sexagenario se convirtió en la primera víctima mortal del violento hecho y falleció en el Hospital General de Culiacán (HGC). Esto formó parte de una jornada violenta registrada el viernes 12 de septiembre y es que, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), se contabilizaron siete homicidios dolosos, dos feminicidios y cuatro privaciones de la libertad en Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui