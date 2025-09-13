Policía detiene a personas que portaban insignias falsas en vehículos en Querétaro

Landa de Matamoros, Querétaro.- Durante un operativo, la Policía Municipal de Landa de Matamoros, en el estado de Querétaro, ubicó cuatro vehículos con insignias de distintas corporaciones de seguridad de San Luis Potosí. El problema radica en que los conductores de estas unidades resultaron ser civiles, sin uniformes ni documentación oficial; además, se sabe que tampoco contaban con placas de circulación.

De acuerdo con información de Infobae, los vehículos circulaban por la carretera federal 120, San Juan del Río – Xilitla, y se dirigían a Xilitla. Una vez que se les realizaron algunas preguntas, se corroboró que, efectivamente, los sujetos no pertenecían a ninguna corporación policial e incluso se corroboró que carecían de la documentación requerida para trasladar este tipo de automóviles.

Por tal motivo, se decidió contactar a autoridades de San Luis Potosí, quienes respondieron que desconocían esta situación. Por su parte, los implicados aseguraron que solo se les contrató para transportar las unidades, pero no proporcionaron más detalles sobre el asunto. Por lo tanto, los sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente; se espera que en las próximas horas se registren avances en el caso.

Los hombres están detenidos

"Durante la revisión se constató que los conductores no formaban parte de ninguna corporación y carecían de documentación oficial que acreditara la posesión o traslado de los vehículos. La Policía Municipal de Landa de Matamoros refrenda su compromiso con la seguridad de las y los ciudadanos, actuando con legalidad y transparencia en cada una de sus acciones", señala un fragmento del comunicado.

#Nacional | Socavón se traga camión de refrescos en Iztapalapa uD83DuDEA7uD83DuDEA8



A días de la trágica explosión de una pipa de gas, ahora se registró el hundimiento de pavimento en la alcaldía Iztapalapa, donde incluso un camión resultó afectado pic.twitter.com/zqVSP6j5Rx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 13, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General del Estado de Querétaro hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui