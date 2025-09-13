Tras intensas balaceras en Navolato, localizan a velador asesinado en tierras de cultivo

Navolato, Sinaloa.- Durante el transcurso de este sábado 13 de septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) confirmó que se registraron enfrentamientos armados en diferentes puntos de la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. Los hechos violentos movilizaron a las corporaciones policíacas, sin embargo, hasta la situación se ha mantenido bajo un profundo hermetismo.

Personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina atendieron el reporte y se presentaron en dicha sindicatura, aunque no se han reportado víctimas ni daños colaterales. En las últimas semanas, Navolato y sus alrededores se han convertido en puntos recurrentes de este tipo de situaciones, incluso se han tenido que suspender clases en el municipio debido a los constantes enfrentamientos armados en la localidad.

uD83DuDEA8??¡LLENA DE BALAS!, Así quedó una vivienda que fue atacada a balazos por civiles armados en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato. pic.twitter.com/wthpy5x6mA — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) September 13, 2025

Localizan a velador asesinado

Luego del reporte en torno a esta jornada violenta en Navolato, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron un cuerpo sin vida de un hombre en una tierras de cultivo que se localizaron a un costado de la carretera La 20, en la sindicatura de Costa Rica, ubicada al sur de Culiacán. Los informes refieren que el hallazgo tuvo lugar en un invernadero que se encuentra en las inmediaciones del campo agrícola La Flor.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como un velador de nombre José Arturo 'N', de 57 años de edad y con domicilio en la en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

Durante el operativo implementado elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron una camioneta Toyota Hilux, gris y hasta el momento se desconoce si tiene armamento o balazos y será la autoridad la que dé a conocer próximamente", explicó el medio anteriormente citado, además precisó que agentes de la Policía Estatal Preventiva y Ejército Mexicano también participaron

La zona quedó acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes, por lo que el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares.

Hallan asesinado a balazos a José Arturo, velador de un campo agrícola en la comunidad La Flor, al sur de #Culiacán y en los límites de #Navolato, donde la tarde de este sábado se reportó una balacera

uD83DuDC49 https://t.co/jYtWeb0KFI pic.twitter.com/DxfaV2Ugyp — Noroeste (@noroestemx) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui