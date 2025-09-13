Vehículo queda partido a la mitad en un choque que casi acaba en tragedia en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un impactante accidente ocurrió durante la mañana de este sábado 13 de septiembre de 2025 en la capital del estado, cuando un vehículo sedán y una motocicleta se vieron involucrados en un choque que terminó por partir a la mitad una de las unidades, convirtiendo este percance en uno de los más graves registrados en las últimas semanas en Hermosillo.

De acuerdo con información extraoficial, el hecho pasó en el cruce del bulevar Progreso y Morelos. Al parecer, uno de los conductores no respetó la señal de alto fijo, lo que provocó que el hombre que conducía el automóvil se impactara contra un muro de contención. Aunque se desconoce su identidad, se sabe que resultó con las lesiones más graves, pues presentó fracturas en la pierna y el brazo izquierdo.

Esta persona, de aproximadamente 20 años, tuvo que ser atendida por paramédicos de Cruz Roja y trasladada a un hospital. Permanecerá bajo custodia policial mientras se inician las investigaciones correspondientes, ya que se indica que el joven conducía a exceso de velocidad. En caso de que surjan más detalles, en TRIBUNA te informaremos de todos los nuevos avances.

No se reportaron lesionados

Es importante destacar que este tipo de incidentes pone en riesgo la vida de las personas, por lo que se hace un llamado a conducir con extrema precaución. Si alguien no se encuentra en condiciones de manejar, se recomienda pedir ayuda a un conocido o solicitar un servicio de transporte seguro, pero jamás arriesgar la vida, ya que cualquiera puede convertirse en una estadística.

El 7 de septiembre se registró otro accidente que generó gran atención mediática. En el cruce de las calles Luis Encinas y Rosales, un vehículo del Ejército Mexicano y un camión del transporte público colisionaron debido a que el primero continuó su trayectoria pese a que el semáforo cambió a rojo. Afortunadamente, más allá del susto, no se reportaron lesionados ni fallecidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui