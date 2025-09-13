VIDEO: Choque múltiple sobre la carretera Mérida-Campeche deja al menos 15 muertos

Kopomá, Yucatán.- Un accidente de gran magnitud se registró la tarde de este sábado 13 de septiembre de 2025 sobre la carretera Mérida-Campeche, dejando como saldo a 15 personas muertas y dos lesionados. Los primeros informes indican que en el percance participó un vehículo colectivo, un tráiler y un automóvil particular, los cuales protagonizaron esta fatal coalición en las inmediaciones del municipio de Kopomá, Yucatán, así lo confirmaron autoridades locales.

De acuerdo con el reporte, el percance ocurrió cuando el vehículo Van de transporte que trasladaba a trabajadores de la construcción se estampó contra el tráiler, que aparentemente era propiedad de una empresa cervecera. Las quince personas que viajaban a bordo del vehículo colectivo perdieron la vida a causa del fuerte impacto, por lo que se tuvo que cerrar el tránsito vehicular en ambos carriles en esa carretera ya que los cuerpos quedaron regados en el camino.

Automovilistas que circulaban por el área notificaron a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad. Elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) se presentaron en el sitio para acordonar el perímetro y resguardar la zona. El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, se pronunció al respecto en redes sociales y externó sus condolencias para las familias de las víctimas, cuyas identidades aún se desconocen.

Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento", expresó el mandatario estatal.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán acudió al lugar de los hechos y se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación pertinente, con lo cual se hará el deslinde de responsabilidades. Finalmente, el Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado de los cadáveres hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde podrán ser identificados y resguardados hasta que sean oficialmente reclamados por sus respectivas familias.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, lamentó la noticia y expresó su "solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento".

