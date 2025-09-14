Agresión armada deja un hombre muerto en Cajeme; sicarios lo acribillaron en plena calle

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este domingo 14 de septiembre, se reportó una agresión armada en el municipio de Cajeme, la cual dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villa Bonita, una zona residencial ubicada al sur de la comisaría de Esperanza. El suceso fue notificado a las autoridades alrededor de las 13:30 horas, lo que generó una movilización de unidades de seguridad.

Al llegar al lugar, los primeros respondientes localizaron el cuerpo de un hombre sobre la carpeta asfáltica, en las calles Paseo de la Fuente, entre Paseo de las Pérgolas y Paseo de los Portales. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica, sin embargo, tras la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima ya había muerto. De acuerdo con informes, el individuo fue interceptado por sujetos armados en dicho lugar.

Antes de huir, le dispararon en varias ocasiones. La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. En la escena del crimen, personal de servicios periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizó y aseguró al menos 10 casquillos percutidos, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada, aunque versiones extraoficiales indican que podría tratarse de un albañil, ya que junto al cuerpo se encontró una carretilla. No se ha informado sobre personas detenidas en relación con este homicidio. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Obregón para la necropsia de ley y los procedimientos para su identificación.

