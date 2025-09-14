Alerta en Nuevo León: Se desata un fuerte incendio en fábrica de aceites combustibles

Apodaca, Nuevo León.- Personal de Protección Civil de Nuevo León atendió un llamado de emergencia por un incendio registrado en una fábrica de aceites combustibles en el municipio de Apodaca. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en la carretera Apodaca–Santa Rosa, a la altura de la avenida Andrómeda, en la colonia Cosmópolis, aunque no se han confirmado personas lesionadas a causa del incidente.

Según información proporcionada por Telediario Monterrey, las autoridades correspondientes recibieron el reporte aproximadamente a las 17:44 horas de este domingo 14 de septiembre de 2025. Aunque aún no se ha confirmado el origen del siniestro, los socorristas indicaron que existe el riesgo de que las llamas puedan alcanzar otras instalaciones aledañas. Este evento ocurre pocos días después de otro siniestro registrado en el municipio de Escobedo, donde una empresa de hidrocarburos se vio afectada.

Durante la primera parte de la movilización, las autoridades señalaron que la información se encuentra en proceso de ampliación y no se han dado a conocer más detalles sobre el origen del incendio ni posibles personas afectadas", explicó el medio anteriormente citado.

? #ÚLTIMAHORA | Cuerpos de Auxilio acuden al combate del incendio en fábrica de aceites en Apodaca, NL uD83DuDD25uD83DuDE92



uD83DuDD17| Especial / Protección Civil pic.twitter.com/bh1FHvq1rQ — Milenio Monterrey (@MilenioMty) September 15, 2025

Al momento de la publicación de esta nota, el caso sigue en curso, por lo que no se tienen mayores datos al respecto. Se espera que en las próximas horas las instancias competentes brinden un informe actualizado de este nuevo incendio suscitado en el estado de Nuevo León. Personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil del Estado trabajan en el sitio.

??Se incendia fábrica de aceites comestibles en Apodaca, NL



uD83DuDCF9 Especial pic.twitter.com/j4SBoKip9V — @telediariomty (@telediariomty) September 15, 2025

Se incendia subestación eléctrica

En otro hecho similar, pero registrado en el municipio de El Carmen, Nuevo León, el miércoles 10 de septiembre, se incendió una subestación eléctrica de la empresa Iberdrola, dedicada a la producción, distribución y comercialización de energía. El percance ocurrió en el número 637 de la calle Buena Vista, ubicada en la colonia Villas de Buena Vista, generando preocupación entre los vecinos del sector, quienes difundieron imágenes del acontecimiento.

En esa ocasión, las autoridades indicaron que el incendio se originó alrededor de las 04:22 horas, activando los protocolos de emergencia. Hasta el lugar de los hechos acudieron elementos de Bomberos del Carmen y Protección Civil del estado de Nuevo León para controlar el fuego. Se indicó que grandes columnas de humo negro se desprendieron de este complejo industrial.

Fuente: Tribuna del Yaqui