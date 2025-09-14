Ataque armado en Tehuacán, Puebla: Sicarios asesinan a un hombre y a su bebé recién nacida

Tehuacán, Puebla.- La noche de este sábado 13 de septiembre, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Puebla y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en el municipio de Tehuacán, luego de que se notificara un ataque armado. En este hecho violento un hombre perdió la vida, al igual que su bebé recién de apenas un mes, quien pereció en un nosocomio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el 13 de septiembre alrededor de las 21:00 horas, en la intersección de la Avenida de la Juventud y el libramiento Tecnológico-San Marcos. Se detalló que la víctima conducía una camioneta en compañía de su esposa y su hija recién nacida, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta. Los sicarios les cerraron y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra el masculino.

Los hechos ya son investigados por las autoridades. Foto: Facebook

El hombre, identificado como José Martín, de 26 años de edad, recibió varios impactos de bala y quedó sin vida dentro del vehículo. Durante la agresión, uno de los proyectiles alcanzó a la bebé que iba en brazos de su madre. La mujer, esposa de la víctima, resultó ilesa pero de inmediato pidió auxilio a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911 para trasladar a su hija a un hospital.

Ante la falta de ambulancias en el lugar, agentes de la Policía Municipal de Tehuacán la trasladaron en una patrulla hasta el Hospital General, donde personal médico confirmó horas más tarde el fallecimiento de la recién nacida debido a la gravedad de las heridas.

En el sitio se desplegaron técnicos en urgencias médicas para revisar al hombre, pero ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

Las autoridades confirmaron que, tras recabar información en el área, se conoció que el hombre asesinado podría tener relación con una célula delictiva conocida como 'Las Burras' lo que abrió una línea de investigación en torno a un posible ataque directo. La Fiscalía de Puebla indicó que seguirá con las investigaciones para ubicar a los responsables y esclarecer las circunstancias que llevaron al ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui