Cae en Michoacán chofer involucrado en choque de autobús y tren; 10 personas murieron

Morelia, Michoacán.- Las autoridades estatales confirmaron este fin de semana la detención de Gustavo Alfredo 'N', identificado como el conductor del autobús de pasajeros que chocó contra un tren el pasado 8 de septiembre en Atlacomulco, Estado de México. Al individuo se le imputan los delitos de homicidio y lesiones, derivados del incidente que resultó en el fallecimiento de 10 personas y dejó a más de 50 heridas.

La captura fue ejecutada el 14 de septiembre en la ciudad de Morelia, Michoacán, como resultado de un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y su homóloga en Michoacán, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad de dicha entidad. La detención tuvo lugar en la zona de Villas del Pedregal y se informó que el sospechoso será trasladado al Estado de México para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

El suceso que originó esta acción legal ocurrió en la carretera federal Atlacomulco - Maravatío, cuando el autobús de la empresa Herradura de Plata quedó inmovilizado sobre las vías férreas y fue impactado por el tren. La magnitud del evento movilizó a un amplio contingente de servicios de emergencia, incluyendo personal de Protección Civil estatal y municipal, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), la Cruz Roja, la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

Tras el incidente, las cifras de afectados fueron actualizándose. Los reportes iniciales indicaban ocho fallecidos y 45 heridos, pero el balance final se estableció en 10 víctimas mortales y 55 personas con lesiones de diversa consideración. Como parte del seguimiento médico, se comunicó que 19 de los pasajeros heridos fueron dados de alta de las distintas instituciones hospitalarias donde recibieron atención.

Detienen a chofer que conducía autobús que fue destrozado por tren en #Atlacomulco



- Se llama Gustavo Alfredo "N" y fue capturado en #Michoacán por la @FiscaliaEdomex

- Intentó ganarle el paso al tren y fue partido a la mitad. 10 murieron y 55 resultaron lesionados pic.twitter.com/DYwQJAW0fx — Mario C. Rodríguez (@Mario_CRM) September 14, 2025

Por su parte, la empresa transportista HP Herradura de Plata emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con los afectados y sus familias. La compañía aseguró haber activado protocolos de emergencia para brindar asistencia médica, psicológica y legal a los pasajeros. Asimismo, reafirmó su total disposición para colaborar con las autoridades competentes, proporcionando toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Fuente: Tribuna