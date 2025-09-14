Cae Sergio Cano Correa, alias 'D3', presunto criminal ligado a La Familia Michoacana

Ciudad de México.- Autoridades federales y capitalinas lograron la detención de Sergio Cano Correa, alias 'D3', identificado como presunto líder de una célula criminal vinculada a La Familia Michoacana. El operativo, realizado en la Ciudad de México (CDMX), permitió además la captura de tres de sus colaboradores, así como el aseguramiento de diversos inmuebles empleados para la producción y almacenamiento de mariguana de diseño.

De acuerdo con reportes oficiales, el despliegue se efectuó en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue detenido Cano Correa, de 33 años. Las investigaciones lo señalan como principal responsable de dirigir un grupo delictivo con operaciones en la capital del país, pero también en Estado de México (Edomex), Guerrero y Sinaloa, además de mantener vínculos en Costa Rica y Guatemala, donde habrían expandido su modelo de cultivo en invernaderos.

Operativo federal desmantela célula ligada a La Familia Michoacana en CDMX. Foto: Twitter

En un comunicado conjunto, las instituciones participantes señalaron que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a la célula, la cual se dedicaba a la siembra, cosecha, distribución, almacenamiento y venta de mariguana de diseño. Los operativos estuvieron coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC).

Los agentes intervinieron de manera simultánea diversos inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. En estas acciones se aseguraron dosis de droga, cartuchos útiles, un vehículo y varios espacios que eran empleados como bodegas e invernaderos.

En la alcaldía Iztacalco se localizó un invernadero con 1,153 plantas de mariguana, además de dos bolsas con la misma hierba, una bolsa con polvo amarillo y una báscula digital. En otro punto, dentro de la alcaldía Benito Juárez, fueron encontrados 139 paquetes y un costal con 35 kilos de mariguana listos para su distribución.

uD83DuDEA8 Durante cateos en Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco, fue detenido Sergio Cano, alias “D3”, presunto líder ligado a "La Familia Michoacana".



uD83DuDC49 Se aseguraron 1,153 plantas, 139 paquetes y 35 kilos de cannabis. pic.twitter.com/YfBz9dlXmu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 14, 2025

Las autoridades identificaron a los otros tres detenidos como Patricio Daniel Hernández Ruiz, alias 'Smog', de 41 años; Paolo Josué Zavala Zavala, de 27; y Francisco Javier Valencia Ordoñez, de 34. Todos ellos formaban parte del grupo encabezado por ‘D3’ y participaban en la operación de los invernaderos, así como en la logística de almacenamiento y distribución de la droga.

Según las investigaciones, esta célula criminal mantenía vínculos con La Familia Michoacana. Cabe recordar que en febrero de este año, el gobierno de Estados Unidos (EU) incluyó a este grupo en la lista de seis cárteles designados como organizaciones terroristas, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y los Cárteles Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui