Ciudad Obregón: Identifican a hombre que se refugió en oficinas del SAT tras ser baleado

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche de ayer sábado 13 de septiembre, un hombre herido ingresó a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solicitar ayuda después de haber sido víctima de una agresión armada en Ciudad Obregón. Autoridades identificaron a este individuo como Alonso Javier R., de 38 años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Libertad, de donde presuntamente fue secuestrado.

El hecho violento se registró pocos minutos antes de la medianoche, cuando el personal de seguridad del complejo federal, ubicado en las calles Kino y 200, al poniente de la ciudad, detectó la presencia del masculino lesionado dentro de la explanada del inmueble. Siguiendo los protocolos de seguridad, los guardias notificaron de inmediato a los servicios de emergencia y a las corporaciones policiales para que se hicieran cargo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a Alonso Javier. El parte médico indicó que presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el brazo derecho y en el costado del mismo lado. Tras estabilizarlo, fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se reporta como reservado. En su declaración inicial, la víctima manifestó que horas antes había sido privado de la libertad.

Esto sucedió en la colonia Libertad, por parte de sujetos no identificados. Relató que fue subido a un vehículo y posteriormente agredido con disparos en las inmediaciones de las calles Kino y 200, donde fue abandonado por sus agresores. Por sus propios medios, el hombre logró caminar la corta distancia hasta la sede del SAT para pedir auxilio. Tras el hallazgo, dicho lugar fue asegurado por autoridades militares y policiales.

#Seguridad | Violencia en Ciudad Obregón: Balacera en oficinas del SAT deja una persona herida uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/Xrb2gZkOfM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 14, 2025

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron la recolección de indicios para integrarlas a la carpeta de investigación correspondiente. A pesar del operativo desplegado en la zona, en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Ejército Mexicano, hasta el momento no se ha informado sobre la detención de personas relacionadas con estos hechos.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora