Conductor en presunto estado de ebriedad provoca un aparatoso accidente en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Durante las primeras de este domingo 14 de septiembre de 2025 se reportó una aparatoso accidente de tránsito en la intersección de los boulevares Rafael J. Almada y Sosa Chávez, en el municipio de Navojoa, Sonora. La colisión generó la movilización por parte de los servicios de emergencia y elementos de Tránsito Municipal para atender a las personas involucradas, además de efectuar las primeras indagatorias para esclarecer los hechos.

De acuerdo con los primeros informes emitidos por autoridades locales, los hechos se registraron aproximadamente a las 02:00 horas de hoy y al menos dos vehículos estuvieron involucrados en el percance vial, aunque aún no se han confirmado el número de personas lesionadas ni la magnitud de las heridas. Por el momento sólo se ha informado que las dos unidades presentaron daños materiales, incluso uno de los vehículos se volcó de costado sobre un camellón.

De forma extraoficial se indicó que la alta velocidad y la conducción en estado de ebriedad fueron los motivos principales por los que se suscitó el choque. Según datos preliminares, el impacto se produjo frente al plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) de Navojoa, ya que presuntamente uno de los conductores involucrados no respetó el alto que se encuentra en el cruce mencionado y se impactó con el otro vehículo.

Luego de recibir el reporte, paramédicos se presentaron en el área para atender a los automovilistas, mientras que elementos de Tránsito Municipal se encargaron de recabar datos para el deslinde de responsabilidades en este incidente vehicular. La camioneta volcada fue remolcada por una grúa particular, aunque no hasta el momento no se reportaron detenciones. Finalmente, las autoridades mencionaron que mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Conductor se estrella con una casa en Ciudad Obregón

En otro caso similar, pero registrado en Ciudad Obregón el sábado 13 de septiembre, el conductor de un vehículo sedán color guinda modelo fue impactado por otro automóvil, lo que provocó que se subiera a la banqueta y se estampara con un domicilio ubicado sobre la calle Nuevo León, entre Hidalgo y Allende, al norte la cabecera municipal de Cajeme.

#Seguridad | Conductor es impactado por otro auto y se estrella contra una casa en Ciudad Obregón uD83DuDEA8https://t.co/S2du1GWTm4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui