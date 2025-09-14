Dan sentencia a miembro de célula criminal por secuestro vinculado a elecciones en Edomex

Tenango del Valle, Estado de México.- Por el delito de secuestro, un juez con sede en Tenango del Valle dictó una sentencia de 60 años de prisión contra Agustín Gildardo Bringas Álvarez. Los hechos, cometidos en 2024, involucran la privación de la libertad de un masculino con el objetivo de que una de las entonces candidatas a la presidencia municipal renunciara a su intención de competir en la jornada electoral de ese mismo año, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Cabe destacar que, por estos mismos hechos, como parte de la 'Operación Enjambre', fue detenido y vinculado a proceso por el delito de extorsión Pedro Luis 'N', alias 'Wicho', exfuncionario público de Santo Tomás. Pedro Luis 'N', quien había sido electo presidente municipal para el periodo 2025-2027, presuntamente, como aspirante a la presidencia municipal, realizó llamadas telefónicas a la víctima, a quien ordenó dejar la candidatura al municipio de Santo Tomás o le haría daño a su familia.

De acuerdo con las investigaciones de esta Fiscalía, los hechos por los que se sentenció a Agustín Gildardo Bringas Álvarez ocurrieron el pasado 11 de mayo de 2024, cuando, en compañía de otras dos personas, presuntos integrantes de una célula criminal vinculada a La Familia Michoacana, privaron de la libertad a un masculino en la colonia Centro de dicho municipio. Posteriormente, se comunicaron con un familiar de la víctima, quien en ese entonces era una de las candidatas a la presidencia municipal, para exigirle renunciar a su candidatura a cambio de liberar a la víctima.

Por ello, el 22 de mayo de 2024, dicha aspirante anunció de manera oficial su intención de retirarse de la contienda electoral. El 5 de junio del mismo año, la víctima fue liberada en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, sin haberse realizado pago de rescate. Resultado de las investigaciones y trabajos de campo y gabinete realizados por esta Fiscalía, se logró identificar a Agustín Gildardo Bringas Álvarez como partícipe de estos hechos, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía mexiquense.

Una vez detenido, Agustín Gildardo Bringas Álvarez fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona a disposición de un Juez, quien, tras proceso legal, determinó una sentencia condenatoria de 60 años de prisión, una multa de 542 mil 850 pesos, reparación de daño moral por 93 mil 600 pesos y la suspensión de derechos civiles y políticos. Investigaciones y trabajos de inteligencia conjunta de la Fiscalía mexiquense y autoridades estatales y federales, dentro de la 'Operación Enjambre', han permitido detenciones para desarticular un entramado criminal en el municipio de Santo Tomás, donde autoridades municipales habrían brindado protección al grupo criminal con orígenes en Michoacán.

Alias 'Wicho' fue detenido en el municipio de Valle de Bravo el pasado sábado 8 de febrero, en acción conjunta de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Fiscalía mexiquense, como parte de la 'Operación Enjambre'. Para su traslado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre estas acciones operativas destaca la detención, la noche del 23 de enero, de María del Rosario 'N', expresidenta municipal de Santo Tomás, investigada por el hecho delictivo de extorsión quien se encontraba oculta en un inmueble ubicado en la colonia San Felipe Tlalmimilolpan, en la zona limítrofe de los municipios de Toluca y Metepec.

La orden de aprehensión que le fue cumplimentada a María del Rosario 'N' es por su probable intervención en hechos registrados durante el mes de febrero de 2024, cuando en complicidad con su esposo Pedro Luis 'N' alias 'Wicho' y otro individuo, habrían extorsionado a un integrante de dicho cuerpo edilicio.

