Decapitado y junto a un narcomensaje encuentran el cadáver de un hombre en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este domingo 14 de septiembre de 2025 se localizó el cuerpo sin vida, maniatado y decapitado de un hombre en la sindicatura de Culiacancito, en la zona limítrofe de los municipios de Culiacán y Navolato. Los primeros indican que el individuo fue víctima de un ataque balazos, además presentaba huellas de tortura y se encontraba decapitado al momento de ser encontrado a un costado del canal de riego Antonio Rosales, cerca de la comunidad El Alto.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hoy occiso fue identificado como Óscar 'N', cuyo rango de edad se indicó se encuentra en los 40-50 años de edad. Se dijo que el individuo ejecutado era vecino de la misma sindicatura de Culiacancito, ubicada al norte de la capital de Sinaloa, y trascendió que en el lugar del hallazgo se encontró un mensaje amenazante, aunque aún no se ha revelado el contenido del mismo

Alrededor de las 09:00 horas, vecinos de la localidad alertaron a los servicios de emergencia sobre la presencia de una persona sin vida en las inmediaciones de un canal de riego situado entre El Alto de Culiacancito y Las Bebelamas de San Pedro, a unos cuantos metros de las compuertas de dicha obra hidráulica y una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Autoridades de los diferentes niveles de gobierno desplegaron un operativo de seguridad en el sector.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Con huellas de tortura, con un mensaje y decapitado localizan el cuerpo de un hombre a un costado del canal de riego Antonio Rosales, entre los límites de #Culiacán y #Navolato.



Más información uD83DuDCF2 https://t.co/tmhp80iyl8 pic.twitter.com/mC0LRXUghz — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 14, 2025

La víctima estaba tirada boca abajo, con las manos atadas hacia atrás con un cinturón de baqueta color café, tenía los pies atados estaba, decapitado con un mensaje escrito con letras negras en un pedazo de cartón y la extremidad cefálica fue localizada en el interior de la obra hidráulica, a unos 20 metros de distancia del cuerpo", explicó el portal Los Noticieristas.

Se indicó que una primera instancia, elementos de la Policía Municipal de Navolato atendió el reporte y se dirigió hacia la ubicación, sin embargo, se percataron que el punto del hallazgo no era parte de su jurisdicción, por lo que dieron avisaron a sus superiores para que agentes de la capital sinaloense atendieran la situación. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que las respectivas investigaciones se encuentran en curso para esclarecer los hechos.

uD83DuDEA8 Tenía un mensaje escrito: uD83DuDCDD asesinado y con las manos atadas hallan a hombre adulto en #Culiacancito



uD83DuDD17 https://t.co/i0uYuVQNOB



? El occiso fue identificado a simple vista por sus familiares como Óscar, vecino de dicha sindicatura#Noticias #Sinaloa #Policica #NotaRoja… pic.twitter.com/J5Nahwfmzn — Línea Directa Portal (@linea_directa) September 14, 2025

Fuente: Tribuna Sonora