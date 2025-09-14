Detienen a madre e hijo, presuntos líderes criminales, tras balacera y homicidio en CDMX

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron la noche del pasado viernes 12 de septiembre a dos personas identificadas como presuntos líderes de una organización criminal que operaba en el sur de la Ciudad de México. La captura de Josefina 'N', de 51 años de edad, y su hijo, Carlos 'N', de 27 años, se produjo en la alcaldía Coyoacán tras un enfrentamiento armado que resultó en una persona fallecida.

El operativo se activó luego de que el Centro de Comando y Control (C2) Sur emitiera una alerta por detonaciones de arma de fuego en las calles Ejido y Primera Cerrada Ejido, en la colonia San Francisco Culhuacán. Al llegar al lugar, los agentes policiales se encontraron con los sospechosos, lo que derivó en un intercambio de disparos. Como resultado de la confrontación, un hombre identificado como Brandon 'N' murió en el sitio.

Mientras que Dilan 'N' sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia policial. En el mismo lugar, se logró la detención de Josefina 'N' y Carlos 'N'. Durante la inspección posterior, las autoridades aseguraron un significativo arsenal y material probatorio que incluía 82 cartuchos útiles de diferentes calibres, más de 100 envoltorios con supuesta droga, dos chalecos balísticos, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los dos detenidos son señalados como los cabecillas de una red dedicada al narcomenudeo, la extorsión y agresiones armadas en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. Un cruce de información arrojó que Carlos 'N' ya contaba con una remisión al Ministerio Público en 2018 por el delito de robo de vehículo. Los dos detenidos fueron presentados ante el el Ministerio Público.

DETIENEN a LA CHEPA y a SU HIJO

Josefina Glz

Carlos Tetleplazin Glz

Ella es jefa de traficantes y matones en @Alcaldia_Coy y @TlalpanAl

Anoche agentes de @SSC_CDMX los detuvieron tras una balacera en la q mataron a Brandon Rosas y lesionaron a Dilan Salinas.

Así acabaron. pic.twitter.com/yV9vlZG8SZ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 13, 2025

Dicha autoridades se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para definir la situación jurídica de ambas personas. Se espera que enfrenten cargos por homicidio, tentativa de homicidio, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud. La Fiscalía capitalina ya investiga si el suceso está vinculado a disputas por el control territorial entre grupos criminales en el corredor sur de la ciudad.

Fuente: Tribuna