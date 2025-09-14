Encuentran a oficial estatal y mujer cadete muertos en hotel de Chihuahua; esto se sabe

Chihuahua, México.- Las autoridades de Chihuahua se encuentran investigando un lamentable suceso ocurrido este domingo 14 de septiembre, donde un agente de la Policía Estatal en activo y una cadete en formación fueron encontrados sin vida en una habitación de hotel. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó el hallazgo, que tuvo lugar en el hotel Don Rubén, ubicado en el Periférico de La Juventud, y las calles Sierra de las Campanas y Privada de Paseos de Vistas del Sol.

Los individuos fueron identificados como Alexandro Vladimir N. M., quien se desempeñaba como policía estatal, y Teresa R. M., una cadete que se encontraba en proceso para ser Analista. Ambos habían sido asignados a la ciudad de Chihuahua como parte del operativo especial desplegado con motivo de las festividades del Grito de Independencia, el 15 de septiembre. Según la información proporcionada, el cuerpo del agente estatal presentaba una herida de bala en la boca.

Mientras que en el cuerpo de la cadete no se observaron lesiones visibles causadas por arma de fuego u otros objetos. Un arma larga fue encontrada junto al cuerpo del agente. Las primeras versiones extraoficiales sugieren que la pareja se habría reunido en la habitación del hotel después de que el agente compartiera un momento con compañeros de la corporación en un establecimiento donde presenciaron una función de boxeo sabatina.

Las autoridades están trabajando para esclarecer las circunstancias exactas que rodean este trágico incidente, pero todo apunta a que podría tratarse de un asesinato por medio de asfixia y posterior suicidio. Este suceso generó la movilización de las diversas corporaciones de seguridad en la zona, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar lo acontecido.

Es importante mencionar que este hecho se registra poco después de otro hecho similar ocurrido el pasado sábado 13 de septiembre, en el que Ricardo D. R., director de Seguridad Pública Municipal de Gran Morelos, fue detenido por el presunto feminicidio de su pareja sentimental, Jéssica G. J., de 25 años. La víctima sufrió impactos de bala en el pecho y hombros, perdiendo la vida a causa de las heridas.

El funcionario fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Centro y se anticipa que comparezca ante un juez este lunes para enfrentar los cargos correspondientes.

Fuente: Tribuna