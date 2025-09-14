Estaban a punto de dormir: Asesinan a balazos a una pareja de esposos en Nuevo León

Guadalupe, Nuevo León.- Durante las primeras horas de este domingo 14 de septiembre de 2025, autoridades de los diferentes niveles de gobierno se mantuvieron cumpliendo con las diligencias correspondientes en su domicilio en la colonia Cañada Blanca, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, luego de un ataque armado registrado al interior de la vivienda la noche del sábado, el cual dejó como saldo a dos personas asesinadas a balazos.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, sujetos armados ingresaron a la residencia situada en la esquina del cruce de las calles Veta Grande y avenida Mixcoac, inmueble que normalmente opera como un taller de chapas y elevadores. Según los primeros informes, los atacantes se metieron hasta una habitación en la que se encontraban las víctimas, identificadas como José Francisco Esquivel 'N', de 54 años de edad, y Estephany Gallegos 'N', de 43 años, quienes en vida eran esposos y estaban a punto de dormir antes de ser ultimados.

Cabe señalar que dicho inmueble es señalado como punto de venta de droga, por lo que presuntamente dicho ataque se trataría de un ajuste de cuentas", explicó el medio anteriormente citado con respecto a los datos que rodean a este hecho violento.

Vecinos del sector se comunicaron a la línea de emergencia del 9-1-1 y solicitaron la intervención por parte de las autoridades, por lo que se desplegó un dispositivo de seguridad de las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno. Paramédicos se presentaron en el lugar del ataque y constataron que los esposos ya no contaban con signos vitales. Los reportes refieren que el hombre murió de forma inmediata y que la mujer recibió al menos siete impactos de bala.

Una vez confirmado el multihomicidio, elementos policíacos procedieron a delimitar el perímetro para preservar la escena del crimen y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, Peritos y ministeriales realizaron los trabajos de campos en el sitio para recabar los indicios y así integrar la respectiva carpeta de investigación, sin embargo, hasta el momento no se tienen datos sobre los responsable de este doble asesinato registrado en el municipio de Guadalupe.

Fuente: Tribuna del Yaqui